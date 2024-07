Alpine A290: scatenate gli elettroni nei track day! Aperti gli ordini, ecco i prezzi

Con l’avvento dell’elettrificazione anche i costruttori storicamente focalizzati sul motorsport stanno evolvendo la loro gamma con modelli ibridi o elettrici. Non si sottrae alla transizione anche Alpine che ha inaugurato l’era della sportività elettrica con la sua hot-hatch a batterie A290. La compatta sportiva della Casa francese riprende le fattezze della nuova Renault 5 BEV, ma con una forte ispirazione al motorsport sia nello stile sia nei contenuti. La macchina ha proporzioni muscolose con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,82 metri e un’altezza di 1,52 metri, per un peso di soli 1.479 kg. Ci sono cerchi in lega da 19”, fari full LED con design a doppia X, pinze freno monoblocco Brembo ed elementi esterni e interni chiaramente ispirati al mondo racing. Grazie alla sua coppia massima di 300 Nm disponibile da subito, può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 6,4 secondi. Di fatto, una piccola, vera, sportiva a batterie capace di regalare tanto piacere di guida e un buon comfort complessivo. Ma ne abbiamo parlato in modo approfondito al momento della sua presentazione, adesso è ora di sapere quando arriva e quanto costa. Let’s go!

Alpine A290: la sportiva 100% elettrica attacca il listino a 38.700 euroORDINI PARTITI A FINE LUGLIO Dopo il debutto avvenuto qualche mese fa la Alpine A290 è ordinabile dal 30 luglio in tutti i concessionari del marchio transalpino. L’auto è disponibile in quattro tinte di carrozzeria: Nero Profondo (colore di serie), Blu Alpine Vision, Grigio Scisto satinato e Bianco Nival. A bordo, l’abitacolo ha un design differente, in funzione della versione con sellerie miste TEP/tessuto blu oppure in pelle nappa a contrasto Blu Profondo/Grigio Evee, plancia a contrasto con la scritta A290 retroilluminata e ambient lighting personalizzabile. Volante e consolle si ispirano al mondo delle corse con comandi dedicati alla gestione elettrica dell’auto. Lato sicurezza, la francese tutto pepe può arrivare fino alla bellezza di 26 ADAS per la guida semiautonoma di livello 2. Ora analizziamo la gamma al completo.

Alpine A290: quattro allestimenti più quello di lancio Premiere Edition

Con una potenza di 180 cv e una batteria da 52 kWh, A290 GT è dotata di serie di pneumatici Michelin Sport EV e cerchi in lega da 19” Iconic. A bordo è presente un caricabatterie a corrente alternata da 11 kW bidirezionale e può raggiungere 100 kW in ricarica rapida in CC. Gli interni blu sono rivestiti in TEP, arricchiti da un volante sportivo in pelle Nappa. Questo primo livello offre di serie, tra l’altro, sedili anteriori riscaldabili, cristalli posteriori oscurati, climatizzatore automatico e luci ambiente. Per quanto riguarda la connettività, A290 GT è dotata del sistema Alpine Portal, con display ad alta risoluzione da 10,1”, completo di Google Automotive Services con Google Maps, Google Assistant e Google Play. Infine, l’offerta comprende l’Adaptive Cruise Control e la telecamera di parcheggio.

Prezzo: da 38.700 euro IVA inclusa

Alpine A290: in allestimento Premiere Edition Beta

Anche questa versione è equipaggiata con il motore da 180 cv, ma si distingue per gli allestimenti più pregiati. Riconoscibile per il tetto nero a contrasto con profilo blu opaco e le pinze dei freni anteriori Brembo Blu Alpine, offre di serie Alpine Drive Sound e l’impianto audio Devialet. In abitacolo troviamo interni in pelle Nappa con cuciture e monogrammi Alpine. Nella dotazione di serie compaiono il volante riscaldabile, la ricarica wireless per lo smartphone e il retrovisore interno elettrocromico

Prezzo: da 41.900 euro IVA inclusa

Alpine A290: l'abitacolo con finiture sportive e plancia digitale

In questo caso la potenza del motore elettrico sale a 220 cv, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Questo allestimento si distingue per le pinze dei freni anteriori Brembo rosse e gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5. Gli elementi stilistici sulla carrozzeria sono neri, per un look ancora più sportivo e gli specchi esterni sono ripiegabili elettricamente. La A290 GT Performance aggiunge l’Alpine Telemetrics, cioè il sistema di telemetria che consente di analizzare le proprie prestazioni, ottimizzare l’efficienza dell’auto e sfruttare tutto il suo potenziale tramite coaching e sfide nel mondo del gaming.

Prezzo: da 41.700 euro IVA inclusa

Alpine A290: in allestimento Premiere Edition La Grise

La A290 GTS abbina le dotazioni della A290 GT Premium con il motore più potente da 220 cv. Quindi riprende tutti gli equipaggiamenti degli altri livelli, ma si differenzia per i cerchi da 19” Snowflake neri e le pinze dei freni anteriori Brembo rosse. Tra gli equipaggiamenti più significativi ripresi dalle altre versioni troviamo l’impianto audio Devialet, gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5, gli interni a contrasto in pelle Nappa e Alpine Telemetrics Premium.

Prezzo: da 44.700 euro IVA inclusa

Alpine A290: i sedili sportivi rivestiti in tessuto tecnico e pelle Nappa

In occasione del lancio di A290, Alpine lancia una versione in edizione limitata a 1.955 esemplari, la Première Edition, per rendere omaggio alla creazione della Casa francese da parte di Jean Rédélé nel 1955. Basata sul livello GTS, ha il motore da 220 cv ed è dotata di batteria da 52 kWh con un’autonomia fino a 380 km nel ciclo misto WLTP. Il colore carrozzeria è il Nero Profondo con profilo blu sul tetto e pinze freno blu. L’abitacolo, con rivestimenti in pelle Nappa, è dotato di impianto audio da 615 W Devialet (9 altoparlanti). La a placchetta interna “Première Edition 1 out of 1955” e i tappetini “Première Edition” sottolineano l’esclusività di questa serie limitata. A290 Première Edition è disponibile in tre esclusive livree opzionali: Première Edition Beta, con carrozzeria bianca, Première Edition La Bleue con carrozzeria blu, Première Edition La Grise con carrozzeria grigio satinato. Tutte con tetto nero a contrasto ed elementi decorativi dedicati a ognuna.

Prezzo: da 46.200 euro IVA inclusa

Alpine A290: in allestimento Premiere Edition La NoireLE PROMO SUL CONFIGURATORE Naturalmente, Alpine ha previsto anche numerose soluzioni di finanziamento, che si sommano alle promozioni e a eventuali eco-incentivo statali. Per esempio, si può guidare la A290 a partire da 290 euro al mese. Il suggerimento è di dare un’occhiata al configuratore online per scegliere la soluzione più adatta al vostro caso.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/07/2024