Alpine A390: eccola mentre si nasconde in bella vista

In attesa di vederlo al Salone di Parigi, ecco in anteprima le foto spia del nuovo crossover elettrico sportivo Alpine A390

Le coupé sportive? Fanno sognare, certo, ma non fanno volumi. Ed ecco che nel futuro di Alpine, la A110 (qui la prova in pista) rimarrà sempre più un caso isolato. Le foto spia in questo articolo mostrano la nuova Alpine A390, crossover elettrico sportivo che sarà presentato in forma di concept al prossimo Salone dell’Auto di Parigi a metà ottobre. L'obiettivo? Sfidare la Porsche Macan EV (qui la presentazione in video). Vediamo con quali armi...

Alpine A390, nel mirino la Porsche Macan EV

QUANDO ARRIVA Prodotta in Francia sulla piattaforma elettrica AMPR, la Alpine A390 dovrebbe arrivare nel 2025. L’abitacolo della Alpine A390, si dice, avrà colori “selezionati”, con cuciture blu e uno schermo multimediale centrale che può essere utilizzato per configurare molti aspetti dell’auto. I sedili sportivi, ma confortevoli per l’uso quotidiano, saranno di serie, ma saranno disponibili anche quelli più sportivi firmati Sabelt in opzione.

Alpine A390, l'autonomia dovrebbe superare i 600 km

LE VERSIONI Caraterizzata dal cofano anteriore a conchiglia e da luci ''coast-to-coast'' al posteriore, l’Alpine A390 sarà proposta in (almeno) due versioni. Il modello d'ingresso alla gamma avrà qualcosa come 400 CV, ma siccome nell'era elettrica i chilowatt non bastano mai, al top ci sarà una belva con due motori al posteriorie e uno montato davanti, a dare 600 CV e la trazione integrale. L’autonomia massima dovrebbe essere leggermente superiore a 600 chilometri, dati da una batteria attorno ai 90 kWh di capacità.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/09/2024