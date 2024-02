Svelata l'Abarth 600e: questa volta i cavalli ci sono davvero

Se la Abarth 500e aveva lasciato qualche dubbio, non solo per l'autonomia e per il peso, ma anche in fatto di potenza installata, con la Nuova Abarth 600e il reparto che a Torino è preposto a ''trasformare l'ordinario in straordinario'' dimostra di aver ascoltato le osservazioni degli appassionati e ha deciso di correre ai ripari.

Abarth elettrica: sarà su base 600?

Da tempo si vociferava che la Abarth 600e sarebbe stata ''la più potente di sempre'' e pare che la promessa sia stata mantenuta, visto che lo Scorpione dichiara ufficialmente 240 CV. La prima foto ufficiale della Abarth 600 elettrica la vedete in copertina e molto presto di immagini ne arriveranno altre, visto che Stellantis si appresta a girarne lo spot a Milano e una fuga pilotata di notizie è pressoché scontata: come è accaduto nel caso della nuova Lancia Ypsilon. La foto ritrae l'allestimento di lancio Abarth 600e Scorpionissima, che sarà prodotta in edizione limitata in 1.949 unità, in omaggio all'anno di fondazione del Marchio. L'aspetto è decisamente grintoso e l'auto sembra molto più bassa e larga della Fiat 600e da cui deriva. Molto muscolosa, com'era nelle intenzioni dei designer. Coi già menzionati 240 CV, Nuova Abarth 600e è destinata a diventare l'Abarth di produzione in serie più potente di sempre, dice la Casa.

Abarth 600e, lo spoiler sul tetto

Per ottimizzare la trazione a fronte di tanta potenza, che trattandosi di un'auto elettrica sarà certamente accompagnata da una massiccia dose di coppia disponibile fin dalla partenza, gli ingegneri dello Scorpione dicono che: ''sarà dotata di un differenziale limitato autobloccante che garantisce un'ottima stabilità di guida, una trazione e un handling eccellenti''. Differenziale limitato autobloccante: scrivono proprio così, non si tratta di una traduzione mal fatta da Google Translate di quello che comunemente chiameremmo ''differenziale autobloccante'' o ''differenziale a slittamento limitato''. Di che si tratta, allora? Il dubbio ci attanaglia, ma la più comune locuzione ''differenziale a slittamento limitato'' compare più avanti nel comunicato e potrebbe indicare che ci stiamo arrovellando su un cavillo. Chissà.

Abarth 600e, il dettaglio che fa sospettare la trazione integrale

Ma siccome ci piace cercare di scoprire le carte prima del tempo, non possiamo fare a meno di notare un dettaglio nell'immagine ufficiale (probabilmente ritoccata), che getta ulteriore benzina sul fuoco dei dubbi. Nella foto si vedono sia le ruote anteriori sia le posteriori sollevare abbondante polvere, quasi a suggerire la trazione integrale. Non sarebbe strano che i 240 CV di potenza derivassero non da un singolo motore più potente montato sull'asse anteriore, ma dalla somma di due distinti propulsori. Del resto, la Abarth 500e guadagnava 37 CV, spremendo dal powertrain della cugina Fiat circa il 31% di potenza in più, mentre ben più importante è il guadagno dai 156 CV della Fiat 600e alla Abarth. Siamo quasi al 54%. Naturalmente queste sono solo nostre congetture e la sabbia sollevata dalle ruote posteriori potrebbe semplicemente derivare dal fatto che queste si trovano fuori dal nastro d'asfalto.

Abarth 600e, le ruote da 20 pollici

Dalle informazioni ufficiali, si capisce che per la Abarth 600e saranno disponibili anche pneumatici speciali ad alte prestazioni, sviluppati in collaborazione con il fornitore della Formula E: progettati per bilanciare prestazioni e resistenza al rotolamento limitata, così da assicurare una migliore autonomia al veicolo elettrico. La Scorpionissima li indosserà su cerchi da ben 20 pollici, progettati per ospitare un impianto frenante maggiorato (oltre che per fare una gran scena) e la caratterizzazione estetica passerà per un pronunciato spoiler posteriore e per l'esclusivo colore di lancio Hypnotic Purple, ''ispirato all'effetto ipnotico post-puntura''. Chiamate un'ambulanza! La Nuova Abarth 600e Scorpionissima sarà accompagnata da un certificato di autenticità, nel tentativo di farne un'auto da collezione e preservarne il valore nel tempo. Dovremmo forse dedurre che un buon elaboratore potrebbe realizzarne un'imitazione partendo da una normale Fiat 600e? Ciò vorrebbe dire che anche l'Abarth ha la sola trazione anteriore e un motore solo... e le congetture ricominciano!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/02/2024