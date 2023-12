Prova Abarth 500e: colpo di fulmine per lo Scorpione, ma con riserva...

Se dite Abarth - inutile girarci intorno - gli appassionati identificano questo nome con le automobili sportive e il motorsport professionistico o amatoriale. Il logo dello scorpione affonda le sue radici in un tempo lontano, quello di grandi successi legati indissolubilmente al marchio Fiat. Dalla 131 Abarth, alla 500 Abarth, ma anche Autobianchi A112 Abarth, solo per citarne fra le più iconiche. Il fondatore Carlo (Karl, era austriaco) Abarth nel 1949 diede vita con il socio e pilota Guido Scagliarini a una piccola/grande realtà, motivo di vanto per l’industria italiana. Oggi, la storia continua e il brand nostrano, di proprietà prima di Fiat (dal 1971) e oggi del Gruppo Stellantis, prosegue la tradizione con modelli di successo come la 595 e la 695, costruiti sulla base della Fiat 500 con motore endotermico. Ma lo “tsunami” dell’elettrificazione coinvolge tutti i costruttori, grandi e piccoli, e anche Abarth non si può sottrarre. Ecco dunque la nuova 500e, una compatta dal sapore racing, ma col cuore che batte grazie all’energia dei kilowatt e non degli ottani. L’ho provata e alla fine mi è piaciuta anche se il primo approccio non è stato facile.

Abarth 500e: la sportiva dello Scorpione in versione 100% elettrica

Premo il pulsante di start e in abitacolo si diffonde un rombo profondo, cupo. Penso: “che figata!” sembra un bombardone: all’inizio mi gasa, poi mi abituo, infine diventa fin troppo invadente. Sarò di vecchia scuola, ma ammetto che non sono fatto per questa tecnologia “avanguardista” e sapere che cotanta voce baritonale arriva da un amplificatore sotto il baule mi fa storcere un po’ il naso. Il rumore è bello, è vero, ma alla fine spengo e accendo il “giochino” dal menù infotainment solo per vedere le facce stranite dei passanti… Non inizia benissimo con la 500e, ma adesso viene la parte migliore, quella della guida.

Abarth 500e: 155 CV di potenza e 235 Nm di coppia disponibili tutti e subitoMOTORE PICCANTE, MA L’AUTONOMIA… Comincio con un paio di dati tecnici, giusto per inquadrare la nostra BEV, che è una vera svolta epocale per Abarth. La sportiva alla spina dello scorpione monta un motore da 113,7 kW (155 CV) per una coppia massima di 235 Nm, tutti erogati subito. La batteria ha una capacità utilizzabile di 37,3 kWh (42,2 kWh lordi) e si può caricare da una presa domestica a 2,3 kW, da una colonnina a 11 kW oppure fast charge a 85 kW in corrente continua. I tempi per fare il pieno di elettricità variano rispettivamente da 15h 15 min, a 4h 15 min, fino a soli 35 minuti. L’autonomia dichiarata arriva a 253 km, in realtà sono un po’ meno, ma poi arriviamo anche a questo. Alla prova della verità, dalla spina del garage di casa, il computer di bordo mi dice che occorrono 10h 40 min per tornare al 100% quando ho ancora il 42% di carica e 55 km di autonomia residua.

Abarth 500e: piacevole da guidare, ma autonomia un po' limitataSPINGE SUBITO E L’ASSETTO PIACE SEMPRE Detto del powertrain, passo alla parte che mi aspetto sia più divertente. La 500e è un po’ Dott. Jekyll e Mr. Hyde poiché sa essere graffiante o sorniona all’occorrenza. Lo scatto è rapido, l’allungo è robusto e da un semaforo all’altro la sfida col traffico è vinta. Il cambio in presa diretta è tarato apposta per favorire lo sprint, qualunque sia il profilo scelto. A proposito, ce ne nono tre e si chiamano e-Mode: Scorpion Track, Scorpion Street e Turismo. Il primo riduce al lumicino l’effetto della frenata rigenerativa per dare più scorrevolezza all’auto, gli altri due attivano la funzione one-pedal (con cui posso gestire il rallentamento e l’arresto al semaforo dosando il carico sull’acceleratore e massimizzare l’effetto di ricarica), con la modalità Turismo riducete la potenza massima a 136 CV, ma aumentate un po’ l’autonomia residua per abbassare l’ansia da ricarica. Torno sulla dinamica per confermare le prime impressioni. La Abarth 500e è un’elettrica che mi ha convinto nel traffico e nei brevi spostamenti extraurbani. Mi piace l’assetto, che è sostenuto il giusto per renderla agile e avida di tornanti o curve a ripetizione, ma sa essere gentile col fondoschiena dei passeggeri. La batteria sotto il pianale abbassa il baricentro e assicura una ripartizione dei 1.335 kg di peso (+250 kg rispetto alla 595) del 57/43%, quindi più omogena rispetto alle Abarth termiche.

Abarth 500e: l'amplificatore Sound Generator per simulare il rombo dei motori endotermiciREAZIONI DINAMICHE CONVINCENTI Un bell’equilibrio complessivo che non fa rimpiangere nulla sull’asfalto liscio, come su strade rovinate o pavé. Infatti, se spingo sull’acceleratore e battezzo una linea, lei sta lì, bella solida e stabile in traiettoria, nonostante le gomme invernali (205/40 R 18) che penalizzano un po’ la tenuta di strada, evidenziata da un leggero sottosterzo. Voto più alla dinamica. Ma la 500 elettrica è anche abbastanza confortevole per non mortificare il gusto di muoversi in scioltezza sulle strade di tutti i giorni. Però, scordatevi un cuscino di piume a proteggere il vostro lato B, non è questo che l’elettrica dello scorpione deve fare. Viste le aspirazioni, trovo che il compromesso più sbilanciato verso la sportività, sia perfetto. Lo sterzo è altrettanto incline a dare fiducia. Il servo elettrico soffoca un po’ la risposta, ma comunica abbastanza bene cosa passa sotto le ruote motrici e mi offre una bella direzionalità. Insomma, a conti fatti, dal punto di vista dinamico la 500e non è per niente male, anzi. Se ci mettiamo dentro che lo scatto sullo zero-cento è di 7 secondi (0-50 km/h in 2,9 secondi), il pacchetto “piacere di guida” è completo. La velocità massima è di 155 km/h: nulla di eclatante, ma più che sufficienti per muoversi ovunque. Purtroppo, ci pensa l’autonomia a “plafonare” un po’ le mie velleità sportive. A fronte della percorrenza dichiarata, il computer di bordo non è mai salito sopra i 220 km con un consumo medio rilevato di circa 23,5 kWh/100 km e basta un uso più brillante (mi sembra il minimo con lo scorpione sul cofano…) che i chilometri di scorta si esauriscono rapidamente.

Abarth 500e: scatto da 0 a 100 km/h in 7,0 secondi e v. max di 155 km/hDI GIRI IN PISTA SE NE FANNO POCHI In un primo contatto, il nostro Emanuele ha sottolineato perfettamente pregi e difetti della BEV italiana, tra questi ultimi l’autonomia di circa 70 km se spingete forte. Una situazione estrema, durante un assaggio in pista, ma ripetibile con le dovute proporzioni su strada. Insomma, se vi piace premere di più sul pedale destro, attenti ai consumi di kW. Chiudo la parentesi al volante con un cenno sui freni, ovviamente a quattro dischi, che sono efficaci e resistenti quando li chiamo in causa. Tuttavia, avrei preferito una maggiore modulabilità del pedale. Insomma, la Abarth 500e sa mettere in mostra il suo DNA sportivo. Lo fa in modo diverso, forse meno personale ed esplosivo, ma più immediato delle cugine con motore turbo-benzina. Un modo più aderente alla galassia dell’elettrificazione, dove le emozioni raggiungono la zona rossa del contagiri più in basso, ma in modo a cui sembra dovremo abituarci.

Ma per aumentare il regime delle emozioni, la Abarth 500e si può giocare altre carte, una su tutte quella del design. Prima ancora di guidarla, basta vederla e toccarla per farmi scattare una certa... attrazione fisica. Gli occhioni dolci della sorella Fiat 500 EV lasciano il posto a uno sguardo più accigliato, quasi arrogante, con l’archetto superiore dei fari che passa dai LED al nero. Ma sono i fianchi torniti a regalarle tanti muscoli in più rispetto alle Abarth “standard”. Le carreggiate sono più larghe di sei centimetri (ne guadagna anche l’handling) e il passo è più lungo di 24 mm (tot. 2,32 metri), il che si traduce in un’auto più bassa e larga, dal look audace e piacevole. L’aspetto muscoloso è completato dai cerchi in lega da 18” di questo esemplare. E volete mettere l’azzurro Poison Blue della carrozzeria? Una sfumatura azzeccata, che regala una presenza scenica decisamente cool. Poi, il logo dello Scorpione con il fulmine mette in chiaro, se ancora ce ne fosse bisogno, il DNA della 500 elettrica. Lo trovo sul cofano, sui fianchi e sui coprimozzi in aggiunta alla scritta ABARTH su calandra e portellone posteriore. Un po’ ostentato per i miei gusti, però mi piace che non siano semplici adesivi, ma delle mostrine in rilievo, il che sottolinea l’attenzione al dettaglio. Risultato? Avete tra le mani una bella sportiva, che non passa certo inosservata.

Abarth 500e: con la versione Turismo i cerchi in lega dal design esclusivo misurano 18 pollici

E se sportività deve essere, ebbene, anche gli interni parlano chiaro. I sedili sono rivestiti in Alcantara, stesso materiale che trovo su plancia e parte del volante. Ci sono impunture a contrasto, lo scorpione ricamato sui poggiatesta (se mai ce ne fosse bisogno…) e plastiche a effetto satinato molto piacevoli, anche se rigide sotto le dita. Trovo ben organizzato il cockpit con il display configurabile da 7” del cruscotto e il touchscreen da 10,25” dell’infotainment. Soluzione hi-tech mutuata dalle Fiat di ultima generazione come la 600e che abbiano appena provato e che sostituisce l’obsoleto schermo U-Connect precedente.

Abarth 500e: la plancia con cruscotto digitale e touchscreen da 10,25''POSIZIONE DI GUIDA OK Appena seduto, trovo una posizione più bassa delle Abarth con motore endotermico e questo mi piace assai. Ti senti più a tuo agio rispetto a 595 e 695, dove la postura è più alta e quasi “innaturale” per un’auto del genere. Ma tant’è, che dietro al volante della 500e l’impressione è di maggiore dominio. E poi, tutto è a portata di mano: dai comandi fisici del clima ai tasti del selettore di marcia, cui bisogna fare un po’ l’abitudine prima di prenderci la mano. Invece, ho trovato un po’ scomodo il piccolo nottolino sulla consolle centrale per scegliere i Drive Mode. Detto dell’arredo interno, va riconosciuto che lo spazio rimane sostanzialmente lo stesso delle altre Abarth. Davanti si sta comodi, mentre dietro (pur con il passo allungato) nei 3,67 metri di lunghezza ci sono i centimetri giusti per far sedere due ragazzi o adulti non oltre il metro e 75. Voto più alla luminosità interna, ma solo grazie al tetto in cristallo, di serie con l’allestimento Turismo come l’esemplare del test. Zero compromessi per i bagagli, nel senso che lo spazio è tirato al limite. Il pacco batterie e i cavi di ricarica riducono il volume a un modesto 185/550 litri, ovvero appena l’indispensabile per due o tre borse morbide e poco altro, ma sono sicuro che la Abarth 500e non punta sulla capacità di carico per essere gradita.

Abarth 500e: i sedili sportivi con lo scorpione fluo ricamato sul poggiatesta

La versione Turismo punta, al contrario, su un dispositivo multimediale (finalmente) avanzato, con connettività web e gestione dei servizi di bordo da remoto. Al display da 10,25”, tra gli altri, si sommano una batteria completa di porte USB, la ricarica a induzione per lo smartphone, Apple CarPlay e Android Auto wireless. Lato ADAS, c’è tutta la suite per la guida assistita di livello 2. Per esempio, trovo il cruise control adattivo, il monitoraggio angolo cieco, la frenata automatica di emergenza, il riconoscimento segnaletica stradale, il mantenitore di corsia e il sistema di attenzione del guidatore.

Abarth 500e: il display del sistema multimediale e, sotto, i pulsanti fisici del clima

La Abarth 500e è a listino in versione standard e Turismo con carrozzeria hatchback e cabrio allo stesso prezzo. Quella del test è la più ricca e rispetto alla prima aggiunge i rivestimenti più pregiati in abitacolo, la retrocamera e i sensori di parcheggio a 360°, il sistema keyless, i fari abbaglianti automatici, i sedili riscaldabili, l’impianto audio JBL, i vetri privacy e il “famoso” Sound Generator, che la fa rombare al premere di un tasto sul volante. Il prezzo parte da 42.650 euro (37.950 euro per la standard), a cui potete sommare la verniciatura preferita (700 euro) e il cavo di ricarica Mode 2 (200 euro). Ma se il costo finale è molto impegnativo, gli incentivi statali potrebbero regalare una boccata di ossigeno alle vostre tasche.

Abarth 500e: la sportività vince sul comfort ma resta un buon compromesso

Motore Elettrico Potenza 155 CV Coppia 235 Nm Velocità massima 155 km/h 0-100 km/h 7,0 secondi Batteria 42,2 kWh lordi - 37,3 kWh utilizzabili Autonomia 253 km Ricarica 4h15' a 11 kW; 15h15' da presa domestica; 35 minuti a 85 kW CC Trazione Anteriore Cambio Monomarcia Dimensioni 3,67 x 1,68 x 1,52 m Bagagliaio Da 185 a 550 litri Peso a vuoto 1.335 kg Prezzo Da 42.650 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/12/2023