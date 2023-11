Abarth 500e al test dell'alce: la sportività è altra cosa ma... Video

La prima Abarth elettrica (qui la nostra prova), con il suo motore da 156 CV di potenza, è stata sottoposta al celebre test dell'alce organizzato dai tester spagnoli di Km77. Sebbene non sia propriamente tra le auto più sportive ad aver affrontato il percorso tra i coni, le sue dimensioni compatte e il baricentro basso le hanno permesso di superare la prova brillantemente.

La Abarth 500 elettrica supera il test dell'alce a 77 km/h

TEST SUPERATO La manovra dell'alce è stata ideata per mettere sotto forte pressione la stabilità dell'automobile confrontandosi con una manovra d'emergenza ad alta velocità. Raggiunti i 77 km/h, la Abarth elettrica, innescata la manovra, non ha un comportamento negativo. Anzi, secondo quanto sperimentato dai colleghi spagnoli, si ha tra le mani una struttura solida, prevedibile, che non compromette la sicurezza degli occupanti. Anche nella modalità di guida più sportiva, cioè quando i controlli elettronici intervengono di meno, il conducente ha dato sempre l'impressione di averne il pieno controllo. Sensazione confermata dalle modalità di guida più turistiche: la frenata rigenerativa è talmente presente da fermare l'automobile ancor prima di aver concluco il percorso. Dunque un comportamente assolutamente apprezzabile. Sotto, il video report.

SOFFRE ''TARDI'' Le prime criticità si rivelano a 79 km/h, quando l'anteriore entra in sottosterzo: altre vetture sono entrate in crisi molto prima e ciò conferma la buona stabilità. L'automobile in prova è equipaggiata con pneumatici Bridgestone Potenza su cerchi da 18'', studiati per offrire il massimo delle prestazioni garantendo un'aderenza sull'asfalto di alto livello. Certamente un simile equipaggiamento può aver concorso all'ottimo risultato, il cui merito va comunque attribuito a una messa a punto tecnica fatta a dovere dai tecnici Abarth. Nel complesso dunque è emerso un comportamento equilibrato e prevedibile.

Le sensazioni di guida parlano di una grande stabilità e sicurezza

RESTA UN BUON RISULTATO La Abarth 500 elettrica ha un buon comportamento e conclude anche la prova di slalom in un tempo più che rispettabile: 23,9 secondi. Meglio di BMW i4, che è molto più potente (ma anche più pesante) e avvicinandosi ai risultati di Mercedes EQE (23,7 secondi) e Cupra Born (23,6 secondi). Il baricentro basso e le dimensioni compatte le permettono un margine di manovra più ampio, assicurandole agilità e brillantezza. In conclusione, la Abarth 500 elettrica ha un ottimo comportamento dinamico quando si tratta di guida su strada e sicurezza perché molto stabile e con un elettronico dall'intervento puntuale. Che poi sia una ''vera'' Abarth, questa - lo sappiamo - è un'altra storia...

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 06/11/2023