Abarth 500e, lo Scorpione (elettrico) corre anche a cielo aperto: il video

Sold out la versione di lancio Scorpionissima, adesso tocca alla gamma 500e e 500e Turismo, in versione hatchback e cabrio. Il video

A dispetto delle polemiche e delle critiche ricevute, il debutto della prima Abarth elettrica è stato un successo: la prima edizione “Scorpionissima” è infatti andata esaurita in poche settimane, ed è già arrivato il momento di ampliare - e completare - la gamma della prima elettrica della Casa dello Scorpione.

Nuova Abarth 500e, la Turismo in colorazione nera

Il carattere sportivo della piccola torinese emerge immediatamente dal frontale, dove spicca la grande scritta Abarth in grigio titanio scuro, abbinato al logo dello Scorpione sul cofano. Originale il diffusore nella parte inferiore del paraurti in colore bianco freddo, colore ripreso anche da quello posteriore. Le calotte degli specchietti sono in grigio opaco, mentre sulla fiancata campeggia, appena prima delle ruote posteriori, il nuovo logo con lo Scorpione elettrificato.

Nuova Abarth 500e, il posto guida

INTERNI AGGUERRITI La sportività fuori viene richiamata anche nell’abitacolo, con il colore scuro di montanti e cielo, i sedili sportivi con poggiatesta integrati e le “strisce dello scorpione” impresse sul tessuto, doppie cuciture sportive e volante rivestito in materiale soft-touch. Due gli schermi a disposizione del guidatore: la strumentazione digitale da 7” dietro il volante e il display touch da 10,25” con schermate dedicate alla telemetria e alle misurazioni delle prestazioni. Piccola chicca: l’accensione e lo spegnimento della macchina sono accompagnati dal sound di una chitarra rock.

Nuova Abarth 500e, la cabrio vista di 3/4 posteriore

Un po’ più sofisticata della 500e “normale”, la Abarth 500e Turismo monta cerchi in lega da 18” in grigio titanio diamantati, mentre all’interno i rivestimenti di plancia e sedili sono in elegante Alcantara, materiale ripreso anche dal volante, impreziosito da inserti in pelle. Ricca la dotazione di serie, che comprende i sedili anteriori riscaldati, la ricarica wireless per gli smartphone, la telecamera di retromarcia e il monitoraggio dell’angolo cieco.

Nuova Abarth 500e, i cerchi in lega della cabrio

CHE SOUND! Di serie sul modello Turismo il Sound Generator, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, e che riproduce in maniera fedele il suono di un motore a benzina Abarth arricchito dallo scarico Record Monza. Per chi ama ascoltare la musica con un impianto di qualità, 500e Turismo monta un JBL da 320 Watt e 7 altoparlanti con un amplificatore a 8 canali.

Nuova Abarth 500e, la gamma completa della sportiva elettrica torinese

I COLORI Disponibile in carrozzeria hatchback e cabrio, la nuova Abarth 500e (anche Turismo) può essere ordinata con le colorazioni Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red e i nuovi Acid Green e Poison Blue.

Il motore, montato all’anteriore, eroga 155 CV di potenza e una coppia massima di 235 Nm, 37 CV in più della 500e di Fiat. Intriganti i numeri delle prestazioni dichiarate: lo 0-100 km/h si copre in 7 secondi, con una ripresa da 20 a 40 km/h in solo un secondo, e da 40 a 60 km/h in appena 1,5 secondi, un secondo più veloce rispetto alla 695 a benzina.

Nuova Abarth 500e, motore da 155 CV e 270 Nm di coppia

MODALITÀ DI GUIDA Tre i driving mode disponibili sulla nuova Abarth 500e: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. La prima limita la potenza massima e regala un’erogazione più lineare e fluida, per massimizzare l’autonomia e l’efficienza. Scorpion Street usa tutti i cavalli a disposizione attiva la funzione One Pedal, per gestire accelerazioni e frenate con il solo pedale destro. Scorpion Track, infine, sblocca tutta la potenza del motore, ed è pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni (in pista).

Nuova Abarth 500e, la cabrio vista di 3/4 posteriore

BATTERIA E AUTONOMIA Con la sua batteria da 42 kWh, Abarth 500e ha un’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP di 265 km. Non tantissimi in assoluto, ma più che sufficienti per il commuting quotidiano, e per togliersi qualche sfizio in pista. La potenza di ricarica in corrente continua è di 85 kW, che permette di accumulare 40 km in cinque minuti, e di passare dal 20% all’80% di carica in poco più di mezz’ora.

Nuova Abarth 500e, autonomia di 265 km

AUTO CONNESSA Tanta la tecnologia a bordo, dall’hotspot WiFi alla connettività con Alexa, passando per il navigatore con aggiornamenti sul traffico in tempo reale. Da buona vettura elettrica, inoltre, anche Abarth 500e dispone di una app per connettersi all’auto con lo smartphone, tenere sott’occhio il processo di ricarica, pianificare viaggi con la ricerca delle colonnine lungo il percorso, aprire e chiudere le portiere da remoto e salvare la posizione in cui è parcheggiata.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 04/05/2023