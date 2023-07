Abarth 500e sfreccia per le strade di Roma insieme a Tom Cruise. Video

Il piccolo bolide full-electric protagonista insieme a Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One dello spot "Mission Possible"

Abarth ''Mission Possible'' è la nuova campagna di marketing creata in collaborazione con Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, per celebrare i principi condivisi da entrambi i marchi: adrenalina, potenza e prestazioni coinvolgenti. Il nuovo film presentato in anteprima a Roma (qui l’approfondimento) uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il prossimo 12 luglio.

A TUTTO GAS! Il prossimo capitolo della saga con protagonista Tom Cruise continua a offrire acrobazie adrenaliniche ed esperienze epiche, che possono essere apprezzate sia al cinema che alla guida della nuova auto elettrica dello Scorpione. La nuova Abarth 500e (qui la nostra prova) viene accolta come una rappresentazione dell'obiettivo del marchio di creare auto sportive, coinvolgenti e stimolanti grazie alle potenzialità offerte dalla propulsione elettrica.

VEDI ANCHE

Nuova Abarth 500e

TRASFORMAZIONE ELETTRICA Nello spot, Ethan Hunt e Grace sono coinvolti in un inseguimento d'azione a bordo dell’iconica Fiat 500 Abarth gialla. In una dinamica e agile corsa contro il tempo, la Fiat 500 Abarth sfreccia tra le strade lastricate di Roma. Durante la fuga, che trasforma il giorno in notte, il modello originale del 1960 si trasforma nella nuova Abarth 500e, mentre il logo dello Scorpione sfreccia tra le strade della Città Eterna.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 04/07/2023