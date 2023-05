Metaverso? Ok, purché in formato "light". Il modello Fiat-Abarth

Mi perdoneranno i maxi esperti di tecnologia: non sono un fulmine, quando si tratta di comprendere e mettere in pratica gli ultimi ritrovati hi-tech. Descriverli, manco a parlarne. Infatti, non lo faccio. Butto giù due righe giusto perché in questi giorni si è intensificata, da parte dei Costruttori, la campagna per promuovere il fenomeno del cosiddetto Metaverso, una parola che è tutto un programma. Ultima in ordine di tempo è Abarth, che apre il proprio Abarth Metaverse Store. Sul web io leggo spesso che l'ancora in larga parte misterioso Metaverso non decolla. Fanno bene, i marchi auto, a spostare risorse in questo posto strano? Beh, diciamo che - secondo me - dipende.

Anche Abarth sbarca nel Metaverso

META WHAT? Breve e sconclusionata sintesi su cosa il Metaverso sia e che cosa, nel caso specifico, possa significare per il mondo delle quattro ruote. Il Metaverso, come suggerisce il suo nome composto, è un universo parallelo all'universo in cui viviamo, che dell'universo è un po' come una sorta di gemello dai superpoteri e che con l'universo fisico, pur sempre, intreccia le proprie dinamiche. Una riproduzione digitale della vita quotidiana, alla quale preferibilmente accedere tramite appositi dispositivi. Speciali visori di Realtà Virtuale, in cui ti immergi totalmente in una dimensione estranea (ti proiettano ai piedi delle Piramidi), oppure occhiali di Realtà Aumentata, i quali aggiungono elementi o informazioni alla realtà che vedi coi tuoi occhi: frecce di navigazione lungo un percorso, un'etichetta prezzo nel caso di un prodotto. Semplifico, perché le implicazioni metaversiche sono infinite: apprendimento, acquisti, business, videogiochi, medicina, trading. Tutto ciò che svolgi ''qui e ora'', potrai svolgerlo sottoforma di ''avatar'' (un alterego digitale) nel Metaverso. Vi torna in mente qualcosa?

Metaverso, oggetto ancora misterioso

L'ARCHETIPO A me tutto ciò ricorda Second Life, quella piattaforma nata nel 2003 e che sin dal nome avrebbe dovuto teletrasportare l'umanità in una dimensione nuova. Dopo l'entusiasmo e la curiosità iniziali, tuttavia, il progetto Second Life prese a registrare un coinvolgimento sempre più tiepido. Scopro che nel 2023 Second Life rilancia le proprie ambizioni, declinandosi opportunamente in edizione mobile, approdando cioè anche su smartphone. Che sia la volta buona?

META FLOP La case history di Meta, ovvero Facebook sotto nuovo nome, non è esattamente incoraggiante. L'avventura Meta Platform pare stia incontrando numerosi ostacoli, tanto che le perdite economiche sono drammatiche e gran parte dell'organico ingaggiato per la nuova divisione dedicata al Metaverso è già in cerca di un nuovo posto di lavoro. A occhiali e visori, il pubblico fa resistenza, forse il proprio super smartphone basta e avanza.

Realtà virtuale ''on board''? Andiamoci piano

MULTIVERSO Insomma, l'esperienza Second Life non è di buon auspicio, eppure sempre più brand automobilistici tornano a battere la strada dell'integrazione tra realtà e realtà virtuale. Sia per dialogare con il pubblico, sia per stupire il proprio utente quando già il modello lo ha acquistato, e ne occupa il sedile. Vedi, uno fra tutti, i tentativi di BMW e Meta di perfezionare un ecosistema di bordo in cui i passeggeri (e pure il driver), indossando visori, possono.. fare o vedere un sacco di cose in più (non sono io l'esperto, ricordate?). Facciamo che di Metaverso ''on board'' ne riparliamo nei prossimi anni?

Del Metaverso, Fiat è pioniere

FIAT WORLD Un esempio di interpretazione di Metaverso commerciale ce lo offre invece Fiat, il cui store virtuale interattivo (progettato insieme a Microsoft e Touchcast) è stato inaugurato i mesi scorsi, e accedendo al quale è possibile esplorare la gamma prodotto riprodotta in forma tridimensionale, ricevere informazioni da un esperto, il Product Genius (che è un essere umano, non un assistente artificiale), svolgere un test drive immaginario (ma realistico), fino all'acquisto vero e proprio (transazione digitale, soldini reali). A Fiat segue ora Abarth, presto si aggiungerà pure Lancia: format quasi identico, se non ti piace puoi sempre recarti dal caro vecchio concessionario.

Anche Lancia aprirà il suo Meta-Store

USER FRIENDLY Prima di scrivere, ho bussato all'Abarth Store nel Metaverso. L'ho fatto dal pc di casa, non certo un supercomputer della Nasa. Due aspetti mi hanno colpito. Uno: non viene richiesto di indossare caschi né visori, né di scaricare alcuna applicazione. Che sollievo. Due: devi però richiedere l'appuntamento, la visita allo store virtuale la fai in compagnia del Product Genius. Ah, quindi non sono solo. Giungo alle conclusioni, ultimo sforzo.

METÀ VERSO Dalla mia meta-ricerca, me ne torno in parte rinfrancato. Esiste pure un Metaverso ''soft'', che è maneggiabile anche dai profani. Ad ascoltare i notiziari, la tua vita un giorno sarà governata da nuove tecnologie mattino, pomeriggio e sera. Nuove tecnologie talvolta utili a semplificare le proprie abitudini, talvolta fonte di complicazioni - a occhio - inopportune. Ognuno ha in mente i propri esempi, a me viene alla mente proprio il Metaverso a bordo dei veicoli: alt, il mio ''disco rigido'' è già pieno. Il mio, e quello dell'automobilista tipo. A soluzioni come quella che propongono Fiat e Abarth, non sono invece contrario: è un canale in più, credo che agli occhi di un ''nativo digitale'' possa risultare divertente, o almeno, naturale. Mentre a un automobilista più tradizionale, basta poco per impratichirsi. Via libera al Metaverso, purché (almeno per ora) passi il test... dell'imbranato.

Auto e Metaverso forse possono andare d'accordo

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/05/2023