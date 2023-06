Nuova Abarth 500e: première con Tom Cruise e il cast di Mission Impossible

Nuova Abarth 500e è stata paparazzata a Roma insieme al cast di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One durante l'attesissima anteprima del settimo capitolo della saga con l’inossidabile Tom Cruise, scritto e diretto da Christopher McQuarrie (qui l'ultimo trailer). L'evento si è svolto nella suggestiva cornice di Roma, fra Via della Conciliazione e Trinità dei Monti. Il film, prodotto da Paramount Pictures e Skydance, uscirà nelle sale di tutto il mondo il prossimo 12 luglio.

Nuova Abarth 500e

BOLIDI TRICOLORI Due le protagoniste dell'anteprima: la leggendaria Fiat 500 Abarth (gialla) degli anni '60 collocata nella romantica Piazza di Spagna, che gli appassionati hanno subito riconosciuto in una delle scene del film, e Nuova Abarth 500e, modello irriverente e completamente elettrico posizionata davanti al red carpet che conduceva all'auditorium di Via della Conciliazione.

SI COLLABORA CON PASSIONE Abarth è da sempre sinonimo di esperienze di guida emozionanti, come quelle che gli spettatori potranno vivere quest'estate gustandosi Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One. La collaborazione nasce dalla volontà di enfatizzare le emozioni comuni che i due marchi hanno sempre condiviso ed espresso. Questi valori saranno raccontati in dettaglio in ''Mission Possible'', un nuovo spot televisivo realizzato in occasione del lancio sul mercato del piccolo bolide elettrico dello Scorpione.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/06/2023