Mission Impossible 7: Tom Cruise "vola" in moto e derapa per le strade di Roma. Il trailer

La spia più famosa d’America è di nuovo in missione! Nelle scorse ore è stato pubblicato il secondo trailer dell’ultimo capitolo del franchise inaugurato da Brian De Palma nel 1996 (qui il primo trailer). In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica ricerca in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate.

QUANDO ESCE? Nel teaser trailer si notano scene ad alto tasso adrenalinico, riprese mozzafiato e piene di suspence girate - fra l’altro - in alcune delle città più belle d’Italia, come Roma e Venezia. Protagonista di una di queste sequenze nelle strade della Capitale anche una storica Fiat 500 gialla. La pellicola - diretta da Christopher McQuarrie - è interpretata da Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, con Cruise nel doppio ruolo di protagonista e produttore. Nel cast figura anche Henry Czerny che riprende i panni dell’implacabile agente Eugene Kittridge. Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno è distribuito da Eagle Pictures e debutterà al cinema il prossimo 12 luglio.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/05/2023