Nuova Abarth elettrica: "La più potente Abarth di sempre". Abarth 600e?

Il debutto della prima Abarth elettrica è stato accompagnato (anche) da feroci critiche. Alcuni commenti lusinghieri, molti di più quelli che ne hanno osservato l'eccessiva somiglianza con Fiat 500 elettrica, con solo alcuni dettagli estetici a esaltarne la personalità sportiva (qui trovi il nostro giudizio). Quindi il primo esame della carriera elettrica è stato, possiamo dirlo, un mezzo passo falso per Abarth, che però non vuole abbandonare (anche perché non può farlo) le proprie ambizioni a basse emissioni. Anzi, rilancia. Grazie alla collaborazione con Stellantis Motorsport, nel prossimo futuro nascerà una nuova Abarth elettrica: sarà la più potente di sempre, con 240 CV, e avrà numerose innovazioni tecniche. Curiosi di scoprirla?

Abarth elettrica: la prossima avrà 240 CV

LA PIÙ POTENTE DI SEMPRE Una delle primarie delusioni con l'attuale Abarth elettrica è la sua potenza: solo 155 CV. La meno potente dell'intera gamma. L'autonomia poi... difficilmente pareggia il dato dichiarato. L'atto secondo però sembra promettere ben altro. La nuova vettura, che sarà svelata nei prossimi mesi, sarà dotata di un motore elettrico da 240 CV, di un sistema frenante avanzato, di nuovi pneumatici sviluppati per la Formula E e di sedili ad alto comfort con ergonomia da corsa. ''Questa collaborazione è un tributo alla storia di Abarth nel mondo del racing'', ha dichiarato Olivier François, CEO di Abarth. ''Le competizioni sono sempre state parte del nostro DNA e grazie al nostro know-how abbiamo sempre saputo trasferire le soluzioni più innovative dalle piste alle nostre auto di serie''.

NUOVA PIATTAFORMA La nuova vettura sarà basata sulla piattaforma Perfo-eCMP, una variante della piattaforma eCMP di Stellantis sviluppata appositamente per le applicazioni ad alte prestazioni. La piattaforma Perfo-eCMP offre una serie di vantaggi, tra cui un'architettura più leggera e rigida, un sistema frenante più potente e pneumatici con un grip migliorato. La variante ad alte prestazioni sembrerebbe prendere le competenze sviluppate negli anni delle competizioni (DS ha una scuderia di Formula E) applicandole a un prodotto di serie. Se così fosse, la prossima Abarth potrebbe effettivamente riproporsi come un modello in grado di trasmettere realmente quella sensazione di sportività che oggi invece manca.

Abarth elettrica: ci saranno tante novità

CHE MODELLO SARÀ? Attenzione però, perché sino ad ora abbiamo parlato di ''Abarth elettrica'', non di ''500 Abarth elettrica''. Questo non è un dettaglio di poco conto, perché le immagini mostrano un prototipo che è costruito su base Fiat 600e e non è quindi scontato quale sarà il prossimo modello a marchiarsi con lo Scorpione. Oltre al modello, le altre incognite riguardano la trazione ma le probabilità che sia anteriore sono molto elevate. Non è comunque totalmente da escludere una versione con quattro ruote motrici. Dettagli su batteria e autonomia non sono stati ancora comunicati, ovviamente, ed è quindi presto per fare qualsiasi supposizione a riguardo. Ma quando arriva? Bella domanda. Stellantis non ha comunicato nessun dettaglio in merito. Meglio, per ora, godersi il video (torna in alto, se te lo sei perso). Ognuno si faccia la sua idea.

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 11/01/2024