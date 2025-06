Opel Mokka GSE 2025: caratteristiche tecniche del primo SUV sportivo elettrico Opel

Si prepara per il debutto Opel Mokka GSE, il modello che per la casa tedesca lancia una nuova gamma di auto sportive e a propulsione 100% elettrica. Scopriamo dunque cosa ci aspetta quanto alle caratteristiche tecniche della Opel Mokka GSE e ls potenza del suo motore elettrico.

GSE significa Grand Sport Electric e la Opel Mokka GSE l'interpreta con un motore da 280 CV

L'era della Grand Sport Electric si apre grazie alle solite sinergie che vedono sotto al cofano della nuova Mokka sportiva il motore da 280 CV e la batteria da 54 kWh di capacità che troviamo anche sotto l'Alfa Romeo Junior Veloce, l'Abarth 600e e, probabilmente, nella Lancia Ypsilon HF prossima al debutto.

Cosa potremmo aspettarci quanto ad autonomia e tempi di ricarica

Vista la parentela con altri modelli del gruppo Stellantis è probabile che anche autonomia e ricarica saranno simili. Per questo dalla Mokka potremmo aspettarci percorrenze massime nell'ordine di 340-350 km tra un riforminento e l'altro, e la possibilità di passare dal 20 all'80% della carica in circa mezz'ora da prese in corrente continua a 100 kW.

La batteria della Opel Mokka GSE sarà da 54 kWh di capacità

Con la nuova Mokka, l'acronimo GSE degli anni ’70 cambia significato: da Grand Sport Einspritzung, ovvero ''iniezione sportiva'', si passa a un più contemporaneo accenno all'elettrificazione.

Rispetto alla versione da rally recentemente mostrata – chiamata Opel Mokka GSe Rallye – la variante stradale perde alcuni elementi pensati per la pista. Spariscono l’air intake montato sul tetto e i sistemi di bloccaggio per il cofano. Restano però dettagli stilistici sportivi come le pinze freno gialle, che sottolineano il carattere dinamico della vettura.

Gli interni della Mokka GSE rimangono, per ora, top secret

Nessuna indicazione, per ora, sugli interni, che tuttavia saranno certamente caratterizzati da sedili molto profilati e finiture dedicate per alzare il tono in chiave sportiva. Nessuna novità per quanto riguarda la plancia digitale che dovrebbe mantenere strumentazione e infotainment già visti sulle Mokka già in vendita, al netto magari di qualche grafica personalizzata nel menu.

Opel Mokka GSE, la vista posteriore

Cos’è la Opel Mokka GSE?

La Opel Mokka GSE è un SUV compatto elettrico, primo modello del nuovo sub-brand sportivo GSE di Opel.

Qual è la potenza della Opel Mokka GSE?

La Mokka GSE sviluppa 207 kW (280 CV) con trazione anteriore.

Che batteria monta la Mokka GSE?

Utilizza una batteria da 54 kWh, la stessa dell’Alfa Junior Veloce e della Abarth 600e.

In cosa differisce dalla versione Rallye?

La versione stradale non ha l'air intake sul tetto e i blocchi cofano della Rallye, ma mantiene alcuni elementi sportivi come le pinze freno gialle.

Cosa significa GSE per Opel?

GSE oggi rappresenta una combinazione di sportività e guida elettrica emozionante, con focus su design e prestazioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/06/2025