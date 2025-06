In pista a Balocco con la nuova Lancia Ypsilon HF 2025 da 280 CV

Dopo l'allestimento sportiveggiante Lancia Ypsilon HF Line, proposto con motore ibrido o elettrico, debutta finalmente la Lancia Ypsilon HF vera: quella con 280 CV, pensata per emozionare i guidatori dal piede pesante. Missione compiuta? Scopriamolo insieme, mettendola alla frusta tra i cordoli delle piste del Centro prove di Balocco.

Vista 3/4 anteriore della Lancia Ypsilon HF 2025

Le prime foto di qualche mese fa hanno forse tratto un po' in inganno: pensavamo che la nuova Lancia Ypsilon HF avesse una maggiore somiglianza con la vettura da corsa Lancia Ypsilon Rally 4. Invece il modello stradale si presenta senza livree sgargianti di stampo racing, senza le prese d'aria sul cofano e senza l'air-scope sul tetto: con una look distintivo, sì, ma senza eccessi.

L'elemento più evidente sono i codolini aerodinamici applicati ai passaruota anteriori, mentre i fascioni anteriore e posteriore, con quest'ultimo dotato di estrattore, aggiungono grinta quanto basta, senza strafare.

All'interno, i protagonisti sono i sedili di ispirazione racing, che trattengono bene in curva, e tutto l'abitacolo è valorizzato dal contrasto cromatico tra superfici soft touch blu elettrico e tocchi arancioni che si intravedono tra i forellini della selleria scamosciata e sulla plancia.

Volante traforato in pelle e pedaliera in alluminio completano l'interno, che per il resto è dominato dalla strumentazione digitale, con due schermi da 10,25'' e una dotazione tecnologica da top di gamma.

Di serie troviamo infatti l'infotainment S.A.L.A. con connettività wireless per Android Auto e Apple Carplay, e guida autonoma di secondo livello, tanto per dire.

La plancia della Lancia Ypsilon HF 2025 è caratterizzata dal contrasto blu-arancione

Più interesante, della hot hatch elettrica, è vedere come si comporta lanciata a tutta birra tra i cordoli di un circuito, vista la sua vocazione prestazionale. E all'esame della pista, la nuova piccola bomba di Stellantis non delude.

345 Nm di coppia sono subito pronti sotto al piede, e grazie alla trazione elettrica e al differenziale autobloccante Torsen la proiettano fuori dalle curve come una fionda. Non solo: le permettono anche uno sprint da prima della classe.

Con i suoi 5,6 secondi nello 0-100 km/h, la Ypsilon HF è in vantaggio sulla cugina Alfa Romeo Junior Veloce (5,9'') e pure sulla Peugeot e-208 GTi di prossima uscita (5,7'').

La velocità massima è limitata a 180 km/h, che si raggiungono con un lancio breve e in questo la Lancia è alla pari della Peugeot, mentre l'Alfa Romeo, dalle forme più simili a un SUV, allunga fino al limite dei 200 km/h.

I freni Alcon maggiorati della nuova Lancia HF, con dischi anteriori da 355 mm lavorati da pinze monoblocco a quattro pistoncini, frenano meglio di quelli di molte altre auto elettriche, ma in staccata e nei cambi di direzione il peso delle batterie si fa sentire.

La nuova Lancia Ypsilon HF da 280 CV

Come sfruttare al meglio la Ypsilon HF in pista

Il bilanciamento è ottimo, sia chiaro, ma la Ypsilon HF elettrica va comunque sempre accompagnata e gestita con perizia nella guida al limite. Anche se le gomme Michelin Pilot Sport Cup 2 di serie, calzate su cerchi da 18 pollici, offrono un grip molto elevato e perdite di aderenza progressive quando si sfidano le leggi della fisica con troppa spavalderia.

L'assetto è sincero e prevedibile, con il contributo di sospensioni irrigidite fin del 67% all’anteriore e del 153% sull’antirollio posteriore, carreggiate allargate di 3 centimetri e un corpo vettura abbassato di 2 centimetri, che favoriscono compostezza e rigore in traiettoria.

Lo sterzo non è molto comunicativo, ma è comunque preciso e diretto. Qualche reazione al volante si sente quando si pizzica il cordolo in uscita di curva e il differenziale Torsen entra in azione per limitare il pattinamento. Però non infastidisce, anzi fa sentire l'auto più coinvolgente.

Manca una colonna sonora adeguata, ma l'alternativa al (relativo) silenzio del motore elettrico è un sound artificiale, in genere malvisto dagli appassionati di track day.

In definitiva la Lancia sportiva entusiasma e gratifica, con la sola contropartita di un comfort sui tombini condizionato dagli ammortizzatori molto frenati e di un'autonomia che non offre molto respiro nei viaggi lunghi.

370 km è il dato di percorrenza dichiarato nel ciclo misto WLTP, che costringe a pianificare bene anche le gite fuori porta. Meno male che, con la ricarica rapida, si recuperano circa 100 km di autonomia in 10 minuti.

Lancia Ypsilon HF a confronto con le rivali

Modello Lancia Ypsilon HF Peugeot e-208 Gti Alfa Romeo Junior Veloce Potenza 280 CV 280 CV 280 CV Coppia 345 Nm 345 Nm 345 Nm Velocità 180 km/h 180 km/h 200 km/h 0-100 km/h 5,6” 5,7” 5,9” Batteria 54 kWh 54 kWh 54 kWh Autonomia 370 km n.d. 330 km Prezzo 39.200 euro n.d. 48.500 euro

Lancia Ypsilon HF elettrica rappresenta il top di gamma e ha un prezzo che la rende esclusiva: si parla di 39.200 euro con la promozione di lancio. Come detto, la guida autonoma di secondo livello è di serie, con frenata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, Blind Spot Monitoring, Adaptive Cruise Control, riconoscimento dei segnali stradali e videocamere anteriori e posteriori. E in generale la dotazione è di alto livello quanto a tecnologie e connettività. L'alternativa furba Per chi cerca un pizzico di sportività e suggestioni racing, ma non vuole sacrificare praticità e versatilità, e magari non vuole spendere un capitale, l'alternativa più furba è puntare sulla Lancia Ypsilon HF Line: un allestimento che unisce motorizzazioni più razionali, con una dotazione completa e finiture e interni in linea con lo spirito del logo HF. Sotto al cofano troviamo, in alternativa, il noto 1,2 litri benzina mild hybrid da 110 CV con il sistema a 48 volt integrato nel cambio automatico a 6 rapporti. Oppure un motore elettrico da 156 CV. Certo la vérve della HF è un lontano ricordo, ma rispondono presente plancia digitale e guida autonoma di secondo livello e i prezzi partono dai 28.200 euro della versione mild hybrid. Scopri di più sul sito ufficiale.

Motore elettrico Potenza 280 CV Coppia 345 Nm Velocità massima 180 km/h 0-100 km/h 5,6 secondi Batteria 54 kWh Autonomia 370 km Ricarica 10-80% in 30 minuti a 100 kW in CC Trazione anteriore con autobloccante meccanico Cambio monomarcia Dimensioni 4,08 x 1,79 x 1,42 m Bagagliaio 310 litri Peso n.d. Prezzo indicativo 39.200 euro

Quanto costa la Lancia Ypsilon HF 2025? Il prezzo della hot hatch elettrica parte da 39.200 euro, con promozione di lancio inclusa. Si tratta del top di gamma della compatta sportiva elettrica di casa Lancia. Quanti cavalli ha la nuova Lancia Ypsilon HF? La nuova Ypsilon HF ha una potenza di 280 CV e una coppia massima di 345 Nm, grazie al motore elettrico alimentato da una batteria da 54 kWh. Quanto accelera la Lancia Ypsilon HF da 0 a 100 km/h? La Lancia Ypsilon HF accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, il che la rende le citycar elettrica più veloce della sua categoria. Qual è l'autonomia della Lancia Ypsilon HF? L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP è di 370 km con una sola ricarica. La ricarica rapida permette di recuperare circa 100 km in 10 minuti. Quali sono le differenze tra Ypsilon HF e HF Line? La Ypsilon HF offre prestazioni elevate con motore elettrico da 280 CV, mentre la HF Line è una versione sportiva ma più accessibile, con motori mild hybrid o elettrici da 110 e 156 CV e prezzo a partire da 28.200 euro. Scopri di più su nuova Lancia Ypsilon nel video-confronto con la cugina Alfa Romeo Junior.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/06/2025