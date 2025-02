Alfa Romeo Junior e Lancia Ypsilon: scopri le vere differenze nel nostro video-test

Nella galassia Stellantis, Alfa Romeo Junior e Lancia Ypsilon rappresentano il concetto di compatta premium. Pensando alla piattaforma in comune, sono in molti a immaginare una parentela fin troppo stretta, ma dopo la prova è chiaro che, pur accomunate dalla tecnologia mild hybrid, l’Alfa Romeo Junior e la nuova Lancia Ypsilon incarnano filosofie opposte: sportività per la Junior, eleganza per la Ypsilon. Quali sono le reali differenze? Scoprilo nella prova, in cui analizziamo design, interni, prestazioni, consumi reali e prezzi per aiutarti nella scelta.

Alfa Romeo Juinior e Lancia Ypsilon, un momento del test

Design ed esterni

L'Alfa Romeo Junior si distingue per un'estetica aggressiva e sportiva:

Calandra con biscione ritagliato , elemento distintivo della casa di Arese reinterpretato.

Dimensioni: lunga 4,17 m , con un assetto da SUV compatto.

Bagagliaio da 415 litri , tra i migliori della categoria.

Finiture premium, con fari LED Matrix opzionali e cerchi in lega sportivi.

Nonostante l'innovativo biscione ritagliato, forme muscolose e proporzioni sono quelle giuste per far percepire una parentela stilistica con Stelvio, Giulia e Tonale.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale:un design sportivo e moderno

Interni e tecnologia

L'abitacolo della Junior è ispirato al mondo delle corse, con dettagli esclusivi:

Sedili sportivi Sabelt opzionali , in Alcantara trasmettono sensazioni racing.

Volante piccolo e sportivo , con paddle in alluminio.

Display digitale con cornice a cannocchiale ispirato alle Alfa storiche .

Bocchette di ventilazione con il tema del Quadrifoglio e Biscione illuminato.

Manca un po' di Alcantara a vestire i pannelli porta, dove la plastica nuda è lasciata un po' troppo a nudo, e lo spazio per chi siede dietro è risicato. La grafica della strumentazione digitale, poi, non è molto in linea con lo stile Alfa: basterebbe copiare quella che già c'e sulla Tonale...

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: la plancia del SUV compatto

Prestazioni e guida

Sedersi al volante della Junior trasmette il brivido della guida sportiva anche a motore spento. Merito del sedile e del volante, che dopo aver conquistato la vista ti rapiscono anche al tatto, facendoti sentire tutt’uno con l’auto.

In movimento, 136 CV e 230 Nm di coppia non ti incollano al sedile, ma la vivacità non manca: sterzo svelto e leggero e assetto composto sono le sue carte vincenti.

​​​​​Strapazzata tra le curve, l’Alfa Romeo Junior Hybrid mantiene i nervi saldissimi, con un assetto equilibrato e un controllo elettronico di stabilità che previene anziché curare: efficacissimo, senza dare l’impressione di intromettersi, per non guastare il piacere di guida.

Sensazioni positive anche dal cambio automatico di serie, un doppia frizione a 6 rapporti che sa essere rapido anche azionato in manuale, con le palette dietro al volante.

Ma sebbene la Junior strizzi l’occhio ai clienti dall’animo sportivo, dice la sua anche in fatto di efficienza, con consumi che in prova si sono rivelati sorprendenti.

Merito del suo mild-hybrid, che fa tanta strada a motore spento, sfruttando solo l’energia recuperata in frenata.

Il trucco è partire dolci al semaforo e, raggiunta la velocità di crociera, si solleva leggermente il piede, per far spegnere il motore. Poi si torna sull’acceleratore per mantenere l’andatura sostenuti dal motore elettrico.

Con questo accorgimento, nel nostro test sul circuito prova del MotorRing ha fatto registrare 5,3 l/100 km in città, 7,3 in autostrada e 4,7 in extraurbano, con una media calcolata sull’intero percorso di 5,9 l/100 km. Leggi qui l'approfondimento sull'Alfa Romeo Junior Hybrid.

Alfa Romeo Junior Hybrid Speciale: la vista di 3/4 posteriore

L'Alfa Romeo Junior mild hybrid in cifre:

1.2 turbo mild hybrid da 136 CV e 230 Nm .

Cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti .

0-100 km/h in 8,9 secondi, velocità massima 206 km/h .

Consumi reali: 5,3 l/100 km in città, 7,3 l/100 km in autostrada, 4,7 l/100 km in extraurbano.

Prezzi e allestimenti

L'Alfa Romeo Junior si posiziona come un SUV premium compatto:

Prezzo di partenza: 29.900 euro .

Allestimento Speciale: 31.900 euro con dotazioni avanzate.

Versione in prova: 38.450 euro, con Pack Techno e Pack Sport Speciale.

Al volante di Alfa Romeo Juinior e Lancia Ypsilon

Modello Alfa Romeo Junior Hybrid Nuova Lancia Ypsilon Hybrid Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid Potenza 136 CV 100 CV Coppia 230 Nm 205 Nm Velocità 206 km/h 190 km/h 0-100 km/h 8,9 secondi 9,3 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Anteriore Dimensioni 4,17 x 1,78 x 1,54 m 4,08 x 1,76 x 1,44 m Bagagliaio Da 415 a 1.280 litri da 352 a 1.118 litri Peso 1.305 kg 1.282 kg Prezzo da 29.900 euro da 24.900 euro

Design ed esterni

La nuova Ypsilon esprime eleganza e cura per i dettagli:

Frontale con calice a LED , reinterpretazione moderna dello scudo Lancia.

Dimensioni: lunga 4,08 m , con linee compatte e sinuose.

Posteriore ispirato alla Lancia Stratos , con fari tondi e alettone.

Bagagliaio profondo: da 351 litri, ma il piano di carico infossato rende faticoso il carico-scarico.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, 3/4 anteriore

Interni e tecnologia

Gli interni della Ypsilon offrono un mix di lusso e innovazione:

Sedili in velluto premium , disponibili in nero o color ruggine (opzionale).

Plancia con inserti in Alcantara e dettagli color oro.

Infotainment SALA con comandi vocali , per un'interazione avanzata.

Tavolino multifunzione con ricarica wireless, soluzione pratica e raffinata.

Furba la fessura nel tavolino multifunzione per tenere in piedi lo smartphone. Peccato per i sedili posteriori un po' risicati.

Splendidi i sedili rivestiti in morbido velluto, rispettosi della tradizione Lancia. L’allestimento LX li ha di serie neri, mentre se li volete color Ruggine li trovate nel pack Exclusive da 950 euro.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, la plancia

Prestazioni e guida

I sedili sono molto aperti: senza fianchetti ipertrofici che alcuni potrebbero trovare costrittivi. Salire a bordo, insomma, è molto agevole e l’impressione è di sedersi in poltrona, con un volante piccolo e svelto che cade in mano con naturalezza.

La plancia è protagonista, con i suoi mille dettagli tutti da scoprire. E con una strumentazione armonizzata nei colori e nelle grafiche, ma non molto facile a leggere a colpo d'occhio.

In movimento, il tre cilindri è ben isolato e non si sente quel sound un po' ruvido che sarebbe tipico di molti motori di questo tipo: un plus per il comfort che si avvantaggia anche per sospensioni gentili (più su buche e dossi che sul pavé).

Nelle manovre di emergenza, sorprende la stabilità della Ypsilon, ben supportata da un controllo di stabilità irreprensibile, sì, ma capace di agire con elegante discrezione.

Rapido è lo sterzo – che si indurisce tanto passando al drive mode più sportivo – e alzando il ritmo il motore è vivace: più di quanto ti aspetti da soli 100 CV e 205 Nm. Che tra l’altro si accompagnano a consumi ridottissimi.

Nel nostro percorso di prova del MotorRing la Ypsilon ha fatto registrare 4,7 l/100 km in città, 6,9 in autostrada, 4,5 l/100 km in extraurbano, chiudendo il percorso con 5,4 l/100 km di media. Valori degni di una vera full-hybrid e non di una semplice mild hybrid come questa. Leggi qui l'approfondimento sulla Lancia Ypsilon Hybrid.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, 3/4 posteriore

La Lancia Ypsilon mild hybrid in cifre:

1.2 turbo mild hybrid da 100 CV e 205 Nm .

Cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti .

0-100 km/h in 9,3 secondi, velocità massima 190 km/h .

Consumi reali: 4,7 l/100 km in città, 6,9 l/100 km in autostrada, 4,5 l/100 km in extraurbano.

Prezzi e allestimenti

La Lancia Ypsilon mantiene il suo posizionamento premium:

Prezzo base: 24.900 euro .

Allestimento LX: 27.900 euro .

Versione full optional: 30.350 euro, con Pack Exclusive e infotainment SALA Pro.

A conti fatti, conviene l’Edizione Limitata Cassina da 28.000 euro, che nasce con finiture ancora più curate ed è full-optional. Guarda qui sotto il video della prova su strada di Ypsilon e Junior insieme.

Alfa Romeo Junior Hybrid Nuova Lancia Ypsilon Hybrid Città 5,3 l/100 km 4,7 l/100 km Autostrada 7,3 l/100 km 6,9 l/100 km Extraurbano 4,7 l/100 km 4,5 l/100 km Medio 5,9 l/100 km 5,4 l/100 km

Alfa Romeo Junior vs Lancia Ypsilon: quale scegliere?

Con 10 cm di differenza in altezza e 9 in lunghezza, Junior e Ypsilon trasmettono immagini ben distinte e si rivolgono a un pubblico differente, anche quanto a prezzo.

Se cerchi sportività, prestazioni e un look aggressivo, l'Alfa Romeo Junior è la scelta giusta. Se invece privilegi eleganza, comfort e un'esperienza di guida rilassata, la Lancia Ypsilon è l'auto perfetta per te.

Scopri di più su prezzi, accessori e allestimenti sul configuratore ufficiale dell'Alfa Romeo Junior e quello della Nuova Lancia Ypsilon.

Pubblicato da La redazione, 28/02/2025