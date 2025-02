Test e opinioni sulla nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2024

Eleganza, tecnologia, prestazioni: questi i tre pilastri su cui si fondava il mito Lancia, a cui negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso si sono aggiunti i titoli nel mondiale Rally a consacrare un’immagine sportiva senza paragoni. Nuova Lancia Ypsilon Hybrid 2024 cerca di raccogliere il testimone e di dimostrarsi all’altezza del blasone, con alterne fortune.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, il baffo nero sul cofano e il calice luminoso

Il marchio Lancia è sinonimo di eleganza e prestazioni e Ypsilon lo interpreta in maniera innovativa

Al posto dello storico scudo Lancia, esibisce un calice disegnato da luci a LED, che proietta il marchio verso un pubblico nuovo.

Il musetto e il terzo montante hanno linee tondeggianti e raccolte, che ricordano la Ypsilon della passata generazione, amatissima dal pubblico femminile.

Quella nuova ha uno stile più trasversale, grazie ad alcuni elementi che le donano più grinta:

Spoiler frontale

Baffo a contrasto sul cofano

Alettone posteriore squadrato che incornicia fari tondi

L’intenzione dei designer era dare alla Ypsilon un look più sportivo, richiamando la leggendaria Lancia Stratos da rally: missione compiuta!

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, le luci posteriori richiamano la Stratos da rally

Apro la porta per salire a bordo e la pesantezza di quest’ultima trasmette subito un’idea di solidità che fa molto premium.

I sedili mi accolgono a braccia spalancate, senza fianchetti ipertrofici che alcuni potrebbero trovare costrittivi.

Splendido il rivestimento in morbido velluto che trovo di serie sull’allestimento intermedio LX: un rivestimento rispettoso della tradizione Lancia, anche se attira pelucchi e polvere, va detto, risultando più impegnativo da tenere pulito rispetto al normale tessuto.

La plancia è protagonista, con i suoi mille dettagli tutti da scoprire: dalla grafica della decorazione grigia che l’attraversa da un lato all’altro alle dorature che impreziosiscono le bocchette di ventilazione, dai comandi rotanti per parzializzare queste ultime agli inserti in Alcantara.

E con una strumentazione digitale perfettamente armonizzata nei colori e nelle grafiche, che però, a dirla tutta, è più ornamentale che funzionale, visto che la leggibilità non è immediata.

Belli comunque i display da 10,25'' per strumentazione e infotainment: nitidi e colorati. I menu sono ben organizzati e piuttosto intuitivi e in più c’è un numero di tasti fisici ancora più comodi per audio, clima e le scorciatoie ai menu d’uso più comune. Ottima scelta!

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, la strumentazione

L’alternanza dei materiali e i pannelli porta che riprendono l’Alcantara della plancia – con rivestimenti in gomma dalla consistenza vellutata - trasmettono un senso di opulenza. Certo, molte plastiche sono dure e qualche scricchiolio si sente quando il ginocchio spinge sul tunnel centrale, ma le altre plastiche di bordo sono ben salde.

Linee rotonde e squadrate si alternano. Tonde sono le maniglie interne delle porte, dell’assistente virtuale SALA e del comodissimo tavolino che integra la ricarica wireless per lo smartphone e una furba fessura per tenerlo in piedi. Squadrate sono invece le linee della plancia.

Inusuale la posizione del freno a mano elettronico: a destra del volante, dove di solito c’è il tasto d’accensione. Ci metto un po’ ad azionarlo d’istinto quando parcheggio l’auto.

Lunga 4,08 m, la Ypsilon è una citycar compatta, ma non troppo. Chi siede dietro non ha molto spazio per le gambe, mentre il bagagliaio da 351 litri è generoso.

Molto profondo e dalla forma regolare, è ben sfruttabile. Peccato solo che il piano di carico infossato renda un po’ più faticoso tirare fuori le borse della spesa.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, il bagagliaio

Metto in moto e il tre cilindri turbo a benzina frulla sommesso: ben isolato nel suo cantuccio. Non c’è quella ruvidità tipica di molti altri motori di questo tipo a incrinare l’allure aristocratica della Ypsilon.

Il volante piccolo e leggero è prontissimo ai piccoli angoli. E consente di manovrare in spazi molto ristretti, anche se richiede un mezzo giro in più del normale per arrivare a fondo corsa.

Utile il sistema di telecamere di manovra anche se la precisione delle immagini che vedo sul display centrale non mi dà abbastanza fiducia per sfidare i parcheggi all’ultimo centimetro.

Per uscire dal posteggio, con lo sterzo completamente girato, sento qualche grattamento da parte delle ruote: dipende dal cosiddetto angolo di Ackermann, che anche nelle prime Alfa Romeo Giulia aveva questo effetto collaterale, per poter offrire uno sterzo più incisivo.

Al salire della velocità provo i vari drive mode, passando dall’Eco al Normal e infine allo Sport. Per la guida quotidiana, Eco è più che sufficiente: non addormenta troppo il motore e mi aiuta a consumare il meno possibile.

Il drive mode più sportivo dice al cambio di ritardare il passaggio alle marce superiori e in generale rende l’auto un po’ più reattiva, ma soprattutto rende il volante molto più pesante: alcuni amanti della guida sportiva lo apprezzeranno.

Il cambio a doppia frizione e sei rapporti, cuore del sistema mild-hybrid a 48 V, fa bene il suo lavoro, assecondando anche la guida dinamica, ma va detto che se adoperato in manuale con le palette dietro al volante non è rapidissimo a eseguire gli ordini.

Alla guida della Lancia Ypsilon Hybrid 2024

Consumi e prestazioni della Ypsilon 2024 ibrida

Quando alzo il ritmo mi sorprendo per la verve: come già avevo notato sulla Avenger (guarda qui il video della prova su strada), che con la Ypsilon ha molto in comune, i 100 CV e 205 Nm del mild-hybrid Stellantis hanno un temperamento tanto vivace da superare alle aspettative.

Lo 0-100 km/h si completa in 9,3 secondi e la velocità massima è di 190 km/h, che tra l’altro si accompagnano a consumi ridottissimi. Questi i valori rilevati nel nostro percorso di prova MotorRing:

4,7 l/100 km in città

6,9 l/100 km in autostrada

4,5 l/100 km in extraurbano

5,4 l/100 km di media

Come si può notare, sono valori degni di una vera full-hybrid e non di una semplice mild hybrid come questa!

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, sedili anteriori

Vivace sì, sportiva no: ecco che cosa le manca

Nelle curve affrontate ad alta velocità sento solo la mancanza di sedili più profilati, visto che lo schienale molto aperto di quelli in velluto offre un sostegno laterale solo modesto.

Del resto, la Ypsilon non vuole certo essere l’auto per affrontare il misto con il coltello tra i denti. Nella sua indole ci sono soprattutto comfort ed eleganza, che traspaiono non solo dal look e dalle finiture, ma anche dall’abitacolo ben insonorizzato e dall’assetto confortevole.

Nelle manovre di emergenza, sorprende la sicurezza della Ypsilon, ben supportata da un controllo di stabilità irreprensibile, sì, ma capace di agire con elegante discrezione.

Comodo il tasto sulla plancia per richiamare il menu degli aiuti alla guida: qui mi bastano due tocchi al display per spegnere il mantenimento di corsia e l’allarme per il superamento dei limiti di velocità.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina, mild hybrid Potenza 100 CV Coppia 205 Nm Velocità 190 km/h 0-100 km/h 9,3 secondi Cambio Automatico a doppia frizione, 6 rapporti Trazione Anteriore Dimensioni 4,08 x 1,76 x 1,44 m Bagagliaio da 352 a 1.118 litri Peso 1.282 kg Prezzo da 24.900 euro

Nuova Lancia Ypsilon Hybrid è proposta in tre livelli di allestimento:

Ypsilon, da 24.900 euro

Ypsilon LX, da 27.900 euro

Edizione Limitata Cassina, da 28.000 euro

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, la plancia

Cosa offre compreso nel prezzo

L’allestimento base ha già di serie:

Plancia digitale con doppio schermo da 10,25”

Infotainment SALA senza assistente virtuale

Apple Carplay e Android Auto in versione wireless

Clima automatico

Avviamento keyless

Sensori di parcheggio posteriori

Cruise control

Avviso anti-collisione

Mantenimento di corsia

Riconoscimento segnali stradali

E questo solo per citare le dotazioni principali.

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, l'assistente vocale SALA

Lancia Ypsilon LX, le dotazioni di serie

Per 3.000 euro in più l’allestimento LX fa un deciso salto di qualità, aggiungendo:

Sala HUB con l'assistente virtuale

Telecamere e sensori di parcheggio anteriori e posteriori

Cruise control adattivo

Frenata automatica di emergenza

Monitoraggio angolo cieco

Ricarica wireless per lo smartphone

Luci ambient

Sedili in velluto e volante in pelle

Abbaglianti automatici

Vetri privacy

Lancia Ypsilon Hybrid 2024, dettaglio dei sedili in velluto

Lancia Ypsilon: quale scegliere?

Non mancano alcuni pacchetti e accessori à-la-carte per la personalizzazione, ma mancano all’appello tetto panoramico e portellone elettrico.

Per soli 100 euro in più rispetto alla LX, comunque, la Ypsilon da comprare è sicuramente l’Edizione Limitata Cassina da 28.000 euro, che ha di serie finiture ancora più curate, sistema keyless completo, guida autonoma di secondo livello e sedili anteriori riscaldati e con massaggio.

Gli stessi allestimenti li troviamo anche per la versione 100% elettrica, che mette sul piatto circa 400 km di autonomia e 156 CV di potenza, a prezzi maggiorati di oltre 10.000 euro:

Ypsilon elettrica, da 34.900 euro

Ypsilon LX elettrica, da 37.900 euro

Edizione Limitata Cassina elettrica, da 39.500 euro

In mancanza di incentivi a pareggiare i conti tra la versione elettrica e la Nuova Lancia Ypsilon ibrida, è facile prevedere per quest’ultima un maggiore successo. Cosa ne pensi della nuova Lancia Ypsilon Hybrid? Lascia un commento e scopri la configurazione più adatta per te sul sito ufficiale Lancia!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/02/2025