Lancia Ypsilon HF Line: in attesa della EV sportiva, l'ibrida sportiveggiante

Motore benzina mild hybrid, stile HF fuori e dentro. "Vera" HF a giugno. Per entrambe, consegne in estate (prezzi ancora ignoti)

Sono due automobili molto diverse, Ypsilon HF e Ypsilon HF Line.

La prima è la variante ad alte prestazioni, è a propulsione elettrica e la conosceremo a fondo a fine giugno, in occasione del test drive.

L'altra si chama quasi uguale, ma consiste esclusivamente in un allestimento (il terzo) di Lancia Ypsilon Ibrida. Ed è già ordinabile (o almeno, così pare) dalla fine di maggio 2025.

Occupiamoci prima di nuova Lancia Ypsilon HF Line.

Lancia Ypsilon HF in vendita da fine giugno

LANCIA YPSILON HF LINE: SPORTIVA DI NOME

Nuova Ypsilon HF Line omaggia una sigla storica del marchio Lancia sfoggiando un carattere piuttosto audace.

In attesa delle foto (sopra, e in copertina, è Ypsilon HF): all'esterno, spiega Lancia, nuovo paraurti anteriore scolpito attorno al logo HF rielaborato (vedi clip qui sotto) e cerchi in lega da 17 pollici dal design specifico.

A bordo, i sedili dedicati con cucitura arancione a contrasto ripropongono la trama a cannelloni, tributo alle icone sportive del brand.

Il volante sportivo in pelle traforata riporta a sua volta il logo HF. Specifici sono anche i rivestimenti dei pannelli porta e la plancia blu elettrico.

Lancia Ypsilon HF Line: logo HF sul volante

Il doppio display digitale da 10,25” esprime una grafica di ispirazione racing. Completano l'abitacolo i dettagli scuri e la pedaliera in alluminio.

La dotazione tecnologica rispecchia quella della precedente top di gamma (Ypsilon LX):

keyless entry con sensore di prossimità;

guida autonoma di livello 2;

sistema di avviso di angolo cieco;

telecamere e sensori di parcheggio anteriori e posteriori;

selettore di guida.



Tre colori a disposizione: Bianco Quarzo, Arancio Lava e Nero Ardesia (le prime due tinte, a richiesta, possono essere abbinate al tetto nero).

Lancia Ypsilon HF Line disponibile unicamente con la motorizzazione 1,2 litri benzina mild hybrid 48 volt da 110 CV, associata a cambio automatico a 6 rapporti.

Al momento di pubblicare il contenuto, il prezzo è ancora ignoto.

Consulta il sito web di Lancia, il configuratore potrebbe aggiornarsi da un momento all'altro.

COMING SOON: NUOVA YPSILON HF

Nuova Lancia Ypsilon HF seguirà dunque a circa un mese di distanza. Di lei già conosciamo alcune caratteristiche:

motorizzazione 100% elettrica da 280 CV ;

; accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi ;

; carreggiata allargata;

differenziale Torsen ;

; impianto frenante Alcon Motorsport.



Lancia Ypsilon HF: 280 CV di potenza

Prestazioni e soluzioni tecniche promettono un gran bene. Presto, non avrà più alcun segreto.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 23/05/2025