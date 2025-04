Lancia, la scelta della Ypsilon Rally4 HF e le prospettive su un possibile ritorno nel WRC

Gli appassionati di rally che frequentano i social network lo sanno bene: ogni post in cui si parla della nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF è accompagnato da una serie di commenti critici o sarcastici riguardo la vettura scelta dalla casa torinese per il ritorno nelle competizioni sportive.

Come sempre, il mondo virtuale rappresenta solo una parte dell'opinione pubblica, il cui pensiero è spesso estremizzato dalla possibilità di commentare anonimamente dietro lo schermo di uno smartphone. La conferma arriva dai numeri raccolti dalla Ypsilon Rally 4 HF, con 90 esemplari venduti in quattro mesi e la soglia dei 40 iscritti al Trofeo Lancia rapidamente raggiunta.

Luca Napolitano: ''Non ci sono preclusioni a un ritorno di Lancia nel Mondiale''

Il tema è stato affrontato durante la conferenza stampa che Lancia Corse ha tenuto ad Alba, in occasione del debutto nelle competizioni della Ypsilon Rally4 HF al Rally Regione Piemonte. Il CEO Luca Napolitano è stato molto sincero a riguardo: ''Leggo i vostri commenti. Leggo molto dove la gente dice la verità, dove la gente è spietata, dove la gente dice quello che pensa senza freni (riferito ai social network, ndr). Tutti dicono: 'Ma io volevo la Lancia nel Mondiale'. Pure io. Tutti noi vorremmo la Lancia nel mondiale, però, come ho detto, vogliamo fare le cose bene, un pezzo per volta''.

Napolitano ha quindi motivato la decisione di partire dal gradino più basso, ossia la Rally4, spiegando che ciò non significa che l'idea di un ritorno di Lancia nel Mondiale WRC sia precluso: ''Io devo dimostrare che siamo sulla strada giusta, in azienda non ci sono preclusioni. Sicuramente ci sono molti tifosi fuori, è un bellissimo segno di entusiasmo. Quando tutti dicono 'Vorrei la lancia nel mondiale', io lo prendo con spirito positivo. Prendo l'entusiasmo, la passione, l'attaccamento della gente. Qualche volta lo dice in maniera un po' più sincera, però va bene lo stesso. Prendo l'aspetto positivo dell'esterno e il mio compito è di portarlo dentro l'azienda, dimostrare che possiamo farlo, dimostrare che l'investimento ha un ritorno positivo. Iniziamo con una Rally4, se saremo bravi sicuramente andremo avanti''.

Biasion: ''La miglior formula per rientrare''

Questo approccio, che lo stesso Napolitano durante la conferenza stampa ha definito ''graduale, pragmatico e umile'' è stato promosso anche da Miki Biasion.

Il due volte iridato del Mondiale Rally, che ha curato in prima persona lo sviluppo della Lancia Ypsilon Rally4 HF, ha aggiunto: ''Con Luca ci siamo messi d'accordo e abbiamo studiato qual era la miglior formula per poter rientrare dando nell'occhio, ma senza che la gente possa pretendere delle cose. Poi con Eugenio (Franzetti, direttore di Lancia Corse, ndr), che ha grandissima esperienza anche lui nel mondo del motosport, si è valutato assieme di partire in questo modo. Devo dire che sono orgoglioso di far parte di questo progetto e di essere salito a bordo della macchina e non solo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/04/2025