Lancia Ypsilon Rally4 HF: al Rally Piemonte i primi passi di uno storico ritorno

Un'affollata conferenza stampa tenutasi ad Alba nel weekend del Rally Piemonte 2025 ha dato l'idea di quanta attesa e attenzione ci siano attorno allo storico ritorno del marchio Lancia nei rally. Un progetto che ha mosso i primi passi quattro anni fa con l'inizio del nuovo piano strategico del brand e che è arrivato ora al debutto nelle competizioni della Lancia Ypsilon Rally4 HF nel secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Dal prossimo Rally Targa Florio scatterà poi il Trofeo Lancia che vedrà sfidarsi i tanti clienti che hanno già scelto con entusiasmo la nuova vettura del gruppo Stellantis. A fare il punto sullo stato dell'arte sono stati Luca Napolitano, CEO di Lancia, Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse, e Miki Biasion, amatissimo due volte campione del mondo WRC che ha partecipato in prima persona allo sviluppo della vettura.

Napolitano: ''Un approccio pragmatico e umile''

Il primo a prendere parola è stato Luca Napolitano, il quale non ha nascosto la sua soddisfazione nel vedere concretizzarsi il progetto legato alla Lancia Ypsilon Rally4 HF: ''Quando sono arrivato mi sono proprio emozionato. È un grande orgoglio, perché quando ho visto lo stand Lancia, i piloti, la passione e tutta questa gente che lavorava sotto il nostro stand, sono tornato indietro nel tempo. Sono tornato al settembre 2021, quando il nostro piano strategico di rilancio a 10 anni fu approvato dal border di Stellantis. Tre nuove auto: la Ypsilon, la Gamma che arriverà l'anno prossimo e una terza su cui come sapete stiamo lavorando''.

Il debutto di questa vettura nelle competizioni rappresenta un ennesimo obiettivo raggiunto da Lancia negli ultimi anni. Napolitano ha ricordato: ''Avevamo detto HF e la HF eccola là: 280 cavalli, da 0 a 10 in 5.7 secondi, l'accelerazione più potente dentro la Scuderia Stellantis, arriva tra pochi mesi. Fatto. Avevamo detto ristrutturazione della rete italiana, andate a trovare un concessionale italiano e vi renderete conto dell'enorme trasformazione della rete. Fatto. Avevamo detto Lancia all'estero, l'abbiamo lanciata in Francia, Spagna, Olanda, Belgio. Fatto. Avevamo detto rally. Fatto. Quindi grande emozione e grande orgoglio''.

Per tornare alle competizioni rallistiche, Lancia ha scelto di partire dalla categoria più bassa, le Rally4. Napolitano ha rivendicato con orgoglio questa scelta, motivandola così: ''Sono molto contento del modo in cui siamo tornati nei rally. Mi ricordo Cesare Fiorio che qualche tempo fa mi disse una cosa che mi è rimasta impressa: ''Luca, nello sport ad alti livelli non si improvvisa'. Quindi credo che essere tornati nel rally4, aver ricominciato dall'inizio sia la cosa giusta, l'approccio graduale, pragmatico e umile giusto. Ricominciamo dai giovani, da chi vuole divertirsi a costi accessibili, mi sembra davvero il modo giusto per iniziare''.

Franzetti: ''90 macchine vendute in 4 mesi, 40 iscritti al Trofeo Lancia''

A confermare la bontà dell'operazione legata alla Lancia Ypsilon Rally4 HF è arrivata la grande risposta da parte dei clienti: ''Abbiamo fatto una meravigliosa macchina che ha avuto un successo commerciale incredibile nel mondo del motosport - ha sottolineato Eugenio Franzetti - 90 macchine vendute in 4 mesi credo che sia un record assoluto, solitamente per le Rally4 sono 100 esemplari all'anno, per cui abbiamo polverizzato ogni ogni record. Questo perché era una macchina attesa, perché ha un brand meraviglioso con una storia incredibile nel motosport e perché la Rally4 è la categoria giusta in quanto molto allargata''.

Parlando del Trofeo Lancia che prenderà il via al prossimo Rally Targa Florio, Franzetti ha spiegato: ''Attorno a questa macchina abbiamo voluto costruire un trofeo perché volevamo costruire una sorta di comunità pensata per gli appassionati di rally e pensata per chi corre: per chi è giovane e ha un sogno che è quello di diventare Miki (Biasion), ma anche per i gentlemen. Quindi una macchina propedeutica, facile, ma estremamente professionale, molto veloce e un trofeo con delle regole certe e con tre categorie: la Junior dai 18 ai 25 anni, la Master dai 25 ai 35, la Expert oltre i 35 anni. Per tutti premi alla fine di ogni gara e alla fine del campionato e per il vincitore assoluto l'anno prossimo la grande avventura di correre con noi, con il team ufficiale nel campionato europeo''.

Il successo è stato tale che Lancia ha dovuto arginare le tante richieste di iscrizione: ''Alla fine abbiamo raccolto 40 iscrizioni e ci siamo dovuti fermare - ha spiegato Franzetti - Con 40 auto occuperemo quasi 3000 m², quindi dovevamo strutturalmente fermarci perché altrimenti non avrebbero saputo dove metterci. Con questi 40 abbiamo creato un mix perfetto, abbiamo 25 piloti che sono sotto i 35 anni e abbiamo 15 expert. La cosa più ambita per tutti è avere quella tuta lì (con i colori Lancia Racing, ndr) e questo fa capire il peso del brand''.

Biasion: ''Una macchina pensata per i giovani''

Nello sviluppo della Lancia Ypsilon Rally4 HF c'è il contributo importante di Miki Biasion, sempre acclamatissimo da appassionati e addetti ai lavori. Il due volte iridato del WRC ha spiegato gli obiettivi inseguiti con il suo lavoro: ''Era giusto che la macchina venisse fatta da persone con tanta esperienza. È stata sviluppata da due piloti professionisti che sono ancora in attività. Poi io sono intervenuto facendo dei test per renderla una macchina, come dire, guidabile per i giovani, perché un pilota professionista cerca di renderla il più performante possibile, ma diventa in un certo senso più difficilina da guidare. Invece il concetto era che vogliamo dare una vettura a dei giovani, poi chi ha talento la rende un po' più impegnativa da guidare, più performante. Però innanzitutto si devono divertire a guidare, devono avere una macchina che gli permetta di dimostrare le loro capacità e l'obiettivo è stato centrato pienamente''.

Biasion ha poi ricordato le caratteristiche della Lancia Ypsilon Rally4 HF, ribadendo la sua fiducia nel progetto: ''È una macchina veramente molto piacevole, molto performante. Se pensiamo al Trofeo degli anni passati, alla 112 da 70 cavalli, adesso abbiamo 212 cavalli per 1000 kg di peso circa, quindi è una macchina con un rapporto peso-potenza veramente interessante, competitiva e vediamo che anche fa dei tempi a livello assoluto molto validi. Il mio obiettivo da supervisore era di fare una vettura con la quale qualsiasi ragazzino potesse cominciare a correre senza fare degli investimenti economici enormi e che avesse il sogno di diventare qualcuno. Credo che il trofeo sia la miglior cosa, che l'obiettivo sia stato centrato. Logicamente, qui siamo al al rodaggio di tutto quanto, quindi ci vuole un po' di pazienza. Le macchine sappiamo che hanno bisogno di fare esperienza, di essere evolute, ma credo che siamo partiti col piede giusto. Sono molto fiducioso per il futuro''.

Nel Rally Regione Piemonte, la prima delle Ypsilon - dell'equipaggio formato da Gianandrea Pisani e Nicola Biagi - si è classificata 23esima assoluta e quarta tra le vetture Rally4 dietro a tre Peugeot 208.

