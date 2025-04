Rally Regione Piemonte 2025: programma e aggiornamenti

Secondo appuntamento stagionale per il CIAR 2025 con il Rally Regione Piemonte, tra le colline e i vigneti delle Langhe. Programma di 13 prove distribuito su tre giornate, con l'antipasto nella serata di venerdì della Super Prova Sparco di 2,6 km che si disputerà nella zona industriale di Alba. Il sabato sarà la giornata più importante con 8 speciali tra cui la PS3 valida come Power Stage. Conclusione domenica dove il piatto forte saranno i due passaggi sui 13,5 km della San Grato, in una giornata che dovrebbe essere condizionata dall'arrivo del maltempo.

Presenti tutti i principali protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally: Andrea Crugnola cercherà la rivincita dopo aver ceduto per una manciata di decimi la vittoria del Rally Il Ciocco a Giandomenico Basso. Cerca riscatto anche Simone Campedelli, ritirato nell'appuntamento toscano, mentre sulla Toyota GR Yaris Rally Fabio Andolfi sostituirà l'infortunato Thomas Paperini. Occhi puntati anche su Bostjan Avbelj, a podio tre settimane fa. L'appuntamento di Alba vede anche il debutto delle Lancia Ypsilon Rally4 HF. Dalle 13:30 il via allo shakedown che per i protagonisti del CIAR sarà sul percorso della Power Stage: al quinto passaggio Andolfi ha realizzato il miglior tempo, staccando di mezzo secondo Campedelli, seguono Avbelj, Crugnola e Marco Signor.

PROGRAMMA RALLY REGIONE PIEMONTE 2025

Venerdì 11 aprile

Ora Prova Km 21:45 1 Super Prova Sparco 1 2.60

Sabato 12 aprile

Ora Km 08:37 2 Loazzolo - Rocchea 1 10.77 09:00 3 Santo Stefano 1 - Power Stage 2.54 10:26 4 Cossano - Mango 1 14.90 12:19 5 Diano Di Alba 1 10.82 13:28 6 Loazzolo - Rocchea 2 10.77 13:51 7 Santo Stefano 2 2.54 16:49 8 Cossano - Mango 2 14.90 17:52 9 Diano Di Alba 2 10.82 21:00 10 Super Prova Sparco 2 2.60

Domenica 13 aprile

Ora Prova Km 11:05 11 Santo Stefano 3 2.54 11:30 12 San Grato 1 13.50 14:37 13 San Grato 2 13.50

