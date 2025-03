Rally Il Ciocco 2025: un terzetto svetta nello shakedown, domani il via ufficiale

Prende il via la stagione 2025 del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e lo fa con il classico appuntamento del Rally Il Ciocco. Programma rivoluzionato rispetto al recente passato: venerdì è in programma solo lo shakedown, mentre la PS1 valida come Power Stage aprirà il programma del sabato. La competizione si concluderà poi domenica, quando sono previste le ultime cinque speciali.

Al via tutti i protagonisti principali del CIAR degli ultimi anni: dal campione in carica Andrea Crugnola a Giandomenico Basso, da Simone Campedelli a Fabio Andolfi e Bostjan Avblej. Presenti anche nomi stranieri di livello, come Nikolay Gryazin e Heikki Kovalainen, iscritto al campionato Rally Promozione. Nello shakedown disputato lungo i 2 km della prova ''Il Ciocco'' - valida domani come Power Stage - il miglior tempo in 1:35.5 è stata realizzato da ben tre piloti: Basso, Avbelj e Gryazin.

PROGRAMMA RALLY IL CIOCCO 2025

Sabato 22 marzo

Ora Prova Km 10:16 1 Il Ciocco 1 - Power Stage 2.02 11:57 2 Fabbriche di Vergemoli 1 14.14 12:56 3 Coreglia 1 7.49 15:35 4 Il Ciocco 2 2.02 16:24 5 Fabbriche di Vergemoli 2 14.14 17:23 6 Coreglia 2 7.49 Domenica 23 marzo Ora Prova Km 09:26 7 Puglianella 1 7.29 09:46 8 Careggine 1 19.75 10:45 9 Il Ciocco 3 2.02 13:07 10 Puglianella 2 7.29 13:27 11 Careggine 2 19.75

VEDI ANCHE

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/03/2025