Heikki Kovalainen debutta nel Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025 vedrà tra i suoi protagonisti un nome noto del motorsport internazionale. Heikki Kovalainen, ex pilota di Formula 1 impegnato negli ultimi anni nelle competizioni rallistiche, prenderà parte ad alcuni round della competizione, debuttando già al Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma il 21 marzo.

Per Kovalainen pronta una Citroen C3

Il finlandese, classe 1981, ha militato in Formula 1 dal 2007 al 2013, gareggiando per scuderie come Renault, McLaren, Lotus e Caterham. Negli ultimi anni si è affermato nel campionato giapponese rally, dove ha ottenuto diversi successi assoluti con vetture Skoda e Toyota. L'approdo nel Campionato Italiano Rally segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l'obiettivo di acquisire esperienza sulle prove speciali italiane in vista di un impegno più ampio nella stagione 2026.

Kovalainen parteciperà alla serie italiana a bordo di una Citroen C3 preparata da Gino Rally Invest e gommata Pirelli. Al suo fianco, nel ruolo di navigatore, ci sarà il connazionale Patric Ohman. Il pilota finlandese concorrerà nella classifica del Campionato Italiano Rally Promozione, categoria che premia i migliori piloti non prioritari della competizione.

Kovalainen: ''Volevo più esperienza nei rally su asfalto''

A proposito di questa nuova avventura, Kovalainen ha dichiarato: ''Ho sempre amato l'Italia sin dai miei giorni in F1 e alla fine dello scorso anno ho avuto l'opportunità di partecipare ad alcuni rally che ho davvero apprezzato. Per quest'anno volevo acquisire più esperienza nei rally su asfalto e ho avuto l'opportunità di partecipare al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco con il team Gino Rally Invest. So che il livello della competizione è molto alto e che avrò molto da imparare, ma non vedo l'ora di affrontare questa sfida e di incontrare i tanti appassionati italiani di motorsport''.

Rally Roma Capitale 2024: Andrea Crugnola (Citroen)

La sua partecipazione aggiunge ulteriore interesse al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2025, che già si preannuncia combattuto grazie alla presenza di nuovi protagonisti e ai ritorni di piloti di spicco del panorama nazionale. Tra i nomi già confermati il campione uscente Andrea Crugnola, poi Giandomenico Basso, Simone Campedelli, Marco Signor e Fabio Andolfi. Il Rally Il Ciocco e Valle del Serchio segnerà quindi l'inizio di questa nuova esperienza per Kovalainen, in un campionato che si conferma tra i più competitivi a livello nazionale e internazionale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/03/2025