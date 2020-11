UN MODELLO SPECIALE Troppo bella per essere vera... e infatti non lo è: quella che vi mostro oggi è la nuova McLaren Senna GTR Lego Technic, un kit da 830 pezzi dedicato a ''meccanici'' dai 10 anni in su. Per l'occasione la Casa dei mattoncini colorati ha realizzato un piccolo capolavoro, per riprodurre i particolari che più caratterizzano l'originale. A partire dalle peculiari porte ''diedrali'' apribili.“Ricreare un'auto così estrema come la McLaren Senna GTR con Lego Technic ha rappresentato una sfida particolarmente stimolante. Questa macchina da pista non è come tutte le auto stradali su cui ho lavorato prima'', dice Uwe Wabra, Senior Designer, Lego Technic, ''Presenta alcuni dettagli unici, come le sue sagome e il fantastico spoiler posteriore, che rende l'esperienza di costruzione diversa dalle altre''.

PER NATALE ARRIVA... LUNGA Naturalmente, essendo un modello Lego Technic, non potevano mancare il motore V8 con pistoni attivi, una riproduzione delle originali curve aerodinamiche della carrozzeria e una livrea blu dedicata: “Il team responsabile del design della McLaren Senna GTR ha lavorato a stretto contatto con le loro controparti di design presso il Lego Group per catturare l'aspetto estremo, l'entusiasmo e l'essenza di una supercar così incredibile per coloro che amano i prodotti Lego Technic'', dice Robert Melville, Design Director McLaren Automotive. Il modello in scala misura 32 cm di lunghezza e non costa una fortuna (come invece quello da 3.696 pezzi della Lamborghini Sian): il kit sarà in vendita a un prezzo consigliato di 49,99 euro. Peccato che sarà disponibile nei negozi solo a partire dal 1 gennaio 2021: fermate il Natale!