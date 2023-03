MotoGP, presentato il team Mooney VR46 di Valentino Rossi con Marini e Bezzecchi

Dopo un'ottima stagione d'esordio, il team di Valentino Rossi, il Mooney VR46 Racing Team, punta ancora più in alto. La moto per farlo c'è, ed è la Ducati Desmosedici GP22 con cui lo scorso anno un ragazzo dell'Academy, Pecco Bagnaia, si è laureato campione del mondo. I piloti anche, con l'ottimo Luca Marini, ancora a caccia del primo podio in MotoGP, e con il rookie of the year Marco Bezzecchi, entrambi desiderosi e capaci di fare grandi cose. Segui in diretta dalle 11.30 la presentazione del team giallonero, e poi - non appena possibile - saranno disponibili in questo stesso articolo le parole dei protagonisti nonché una ricca fotogallery della nuova moto.

Le parole dei protagonisti

Luca Marini

Sarà la mia seconda stagione con il team e non vedo l'ora di iniziare. La livrea mi piace tantissimo è più nera e più aggressiva. Durante i test abbiamo visto che la moto è stata anche veloce, sarà una bella stagione dove potremo divertirci e raccogliere tanti risultati. Siamo forti, gli aggiornamenti mi sono piaciuti, la moto è più facile da guidare, la connessione del gas è migliore anche a livello del freno motore, potremo lavorare più nel dettaglio. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Sarà un annata difficilissima per tutti con il nuovo format e può essere un'opportunità perché nessuno sarà pronto da subito. Saranno diverse strategie e metodo di lavoro, ma dobbiamo essere più bravi degli altri, lavorare meglio e cercare di ottenere quei risultati che ci siamo prefissati. Il mio obiettivo è di vincere almeno una gara, salire sul podio, essere sempre competitivi e divertirmi perché siamo un grande gruppo. La Ducati al momento penso sia la moto migliore, ma tutte le altre case stanno lavorando tanto, quindi c'è una grande rincorsa e mi aspetto che anche i piloti abbiano fatto un salto di qualità, se possibile. In tanti potranno vincere, ci sono almeno 10-12 piloti che ogni gara possono salire sul podio, noi siamo tra quelli e mi sento pronto a ottenere questo genere di risultati.

Marco Bezzecchi

Questo è il mio secondo anno con il team, sono molto contento di essere ancora qui. La nuova livrea mi piace tantissimo, il nero rende la moto molto più aggressiva e da competizione. Sono contento, non vedo l'ora di iniziare. Per questa stagione mi aspetto di cercare di essere tra i più veloci sempre, l'anno scorso abbiamo fatto un bel lavoro vincendo il titolo di migliore esordiente, quest'anno cercherò di confermarmi più volte tra i primi 4-5 e il mio obiettivo è di conquistare la prima vittoria, il mio sogno. Sarà una stagione molto lunga con 21 gare e con la sprint race, questo nuovo format che la MotoGP ha deciso di introdurre quest'anno. Sarà strano, sicuramente i primi weekend dovremmo un attimo prenderci la mano perché è da tanti anni che corriamo con tempistiche diverse, quindi ci dovremo adattare ma sono sicuro che sarà molto interessante e penso che la sprint race sia un tipo di gara che comunque si può adattare abbastanza bene al mio stile di guida.

Alessio Salucci

Sono contento di essere qui, è il secondo anno insieme a Mooney che ringrazio tanto. La scorsa stagione per noi è stata in crescita, nella seconda parte di stagione siamo migliorati tanto come team e come piloti. I primi test sono andati bene, poi sappiamo che le gare sono diverse, dobbiamo restare con i piedi per terra e lavorare tanto ma mi aspetto di lottare sempre per le posizioni che contano, fare qualche podio e - perché no - qualche vittorie. I due piloti sono cresciuti tanto, da loro ci aspettiamo che lottino sempre per le posizioni che contano, sia Luca che Bez. Il rapporto con Ducati è stato bello sin dall'inizio, dobbiamo ringraziarli perché la moto che ci hanno messo a disposizione questanno, la GP22 è davvero una moto completa e competitiva.

Valentino Rossi

Mi aspetto una grande stagione dal Mooney VR46 Racing Team, l'anno scorso per noi è stato l'esordio in MotoGP dopo tanti anni di esperienza in Moto3 e Moto2 ed è stata una stagione fantastica. Siamo stati sempre molto veloci, il team nonostante fosse nuovo ha sempre lavorato molto bene, abbiamo lottato spesso per il podio e per le posizioni davanti, questo è il nostro obiettivo. Abbiamo due piloti molto veloci e spero che con un anno in più di esperienza, sia da parte del team, sia di Maro e Bez, si possa fare un altro step per essere davanti, provare a vincere qualche gara e fare più podi possibili. Da Luca mi aspetto tanto nella sua terza stagione perché ha fatto un grandissimo miglioramento l'anno scorso ed è stato tante volte molto molto veloce, è stato un anno in crescita dove, purtroppo non è mai arrivato un podio, se lo sarebbe meritato, ma nei test di quest'inverno è sempre stato velocissimo e parte pronto per essere competitivo. Anche da Bez mi aspetto tanto, lo scorso anno è stato l'anno d'esordio che è difficile per tutti, ma Bez è stato molto bravo, ha fatto podio ad Assen ed è stato con i primi tante volte, anche da lui mi aspetto un miglioramento perché sicuramente è il secondo anno e sarà più veloce.

Pubblicato da Simone Valtieri, 06/03/2023