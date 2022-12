La risposta di Dovizioso al ranch di Rossi: a Faenza nasce lo 04 Park

La gestione del ''Monte Coralli'' di Faenza, sede storica di appuntamenti del mondiale di Motocross, sarà gestito per i prossimi 20 anni dalla società di Andrea Dovizioso, e grazie ai fondi del PNRR potrà essere ampliato e cambierà nome, prendendone uno caro al nuovo ''capo'': 04 Park. Per Dovizioso, appassionato di Motocross e off come tanti altri ex piloti di MotoGP, Valentino Rossi e Danilo Petrucci in primis, è un sogno che si realizza. Non si tratta, infatti, di un semplice ampliamento e ammodernamento dell'impianto, bensì di creare un qualcosa di unico in sinergia con la Federazione Motociclistica Italiana. Un luogo dove tutti gli appassionati, di ogni livello, possano incontrarsi, confrontarsi e, soprattutto, divertirsi.

Dovizioso alle prese con il motocross

UN SOGNO Il progetto prevede, oltre all'ampliamento delle strutture e a una revisione della pista, anche la nascita di un centro federale di comune accordo tra la città di Faenza e la FMI, un luogo dove giovani piloti saranno ben istruiti e seguiti nel loro processo di crescita, e dove si svolgeranno una serie di attività e progetti educativi ad ampio raggio. ''Per me è un sogno che si avvera'' - spiega il Dovi nel comunicato stampa - ''Quando hai la possibilità di realizzare una cosa come questa, su una pista come il Monte Coralli che per me è sempre stata un punto di riferimento, sembra davvero che tutti i pezzi si siano incastrati alla perfezione''.

VEDI ANCHE

Le immagini della presentazione del team WithU Yamaha RNF con Andrea Dovizioso e Darryn Binder

PROGETTO IMPORTANTE ''04 Park - Monte Coralli è un posto esagerato, molto grande, all'interno del quale vogliamo realizzare progetti importanti'', prosegue Dovizioso. ''Vorrei che diventasse un luogo in cui gli appassionati di off-road, e non solo, possano interagire e condividere esperienze, divertendosi. Organizzeremo gare ed eventi, ci si potrà venire semplicemente a girare o a passare una giornata diversa. Il nostro è un progetto ambizioso, un terreno nel quale off-road, mini cross e pump track convivranno e si evolveranno insieme ad altissimo livello in un'atmosfera da full-gas''. Dello stesso tenore le parole del presidente della FMI, Giovanni Copioli: ''Abbiamo fin da subito creaduto a questa idea, che siamo certi porterà visibilità, energie e servizi a tutto il territorio. Il nostro centro tecnico federale sarà dedicato ai fuoristrada e ci sarà la possibilità di ampliare il lavoro che già stiamo facendo a Misano Adriatico lato velocità. La passione e la professionalità di Andrea Dovizioso sono per noi la migliore garanzia che questo progetto possa trasformarsi in un vero e proprio successo''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/12/2022