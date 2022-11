Baldassarri e Bartolini beffano Rossi-Marini, il video della 100 km dei campioni 2022

FESTA DI FINE ANNO Tavullia caput mundi, come ormai accade da otto anni ogni fine stagione. A casa Rossi, ossia all'ormai celeberrimo Motor Ranch, è andata in scena la 100 km dei campioni con un parterre de Roi e un terzo di griglia della MotoGP invitata alla competizione. A vincere, però, nella gara principale sono stati a sorpresa un pilota Supersport come Lorenzo Baldassarri (il prossimo anno in Superbike) e uno di Moto3 come Elia Bartolini. I due hanno battuto la coppia favorita composta dai padroni di casa Valentino Rossi e, soprattutto, Luca Marini, vincitore nell'Americana del venerdì andata in scena sotto la pioggia. Alla fine sono stati ben 35'' i secondi di margine tra i vincitori e la coppia giunta seconda, che ha preceduto sul traguardo la coppia della Moto2 di quest'anno per il team VR46, composta da Celestino Vietti e Niccolò Antonelli. Giù dal podio, Andrea Migno e Franco Morbidelli, mentre è solo quinto il duo più blasonato della stagione, composto dal campione MotoGP Francesco Bagnaia e dal rookie of the year Marco Bezzecchi.

TANTO DIVERTIMENTO Cinque coppie italiane ai primi cinque posti dunque, ma anche gli altri si sono divertiti, e parecchio. Molti hanno pubblicato video sui social e tra i migliori quello di Alex Rins, che mostra la battaglia in pista andata in scena con Andrea Dovizioso, ricca di sorpassi, controsorpassi e sportellate! Ai vincitori, come al solito, sono andati prosciutti e salumi, con Valentino Rossi che al termine della manifestazione ha dichiarato: ''Sapevamo che Elia e Balda erano molto veloci e abbiamo combattuto fin da subito, ma va bene, siamo arrivati secondi ed è stata un gran weekend, la gara diventa ogni anno più competitività, e resta il miglior modo per chiudere la stagione''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/11/2022