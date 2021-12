Rossi sa ancora vincere: sua (e di Marini) la 100km del Ranch

QUESTIONE DI FAMIGLIA Valentino Rossi sa ancora vincere. Certo, letteralmente nel giardino di casa sua, ma cosa conta? In fondo la 100 km dei campioni, una bella tradizione giunta alla settima edizione al Ranch di Tavullia e con - anche stavolta - tantissimi ospiti d'eccezione, è sempre una festa e un grandissimo divertimento per tutti i partecipanti. Anche per quel Jorge Lorenzo che per la prima volta è stato invitato dal Dottore al party e ha dimostrato su instagram in questi giorni tutto il suo apprezzamento. Ma andiamo per ordine. I due fratelli, padroni di casa, non sono stati buoni padroni di casa perché si sono presi tutta la torta, lasciando letteralmente le briciole a tutti i loro ospiti. Ieri Luca Marini ha trionfato nell'Americana in notturna sull'ovale di Tavullia, precedendo proprio il fratello e il ragazzo dell'academy Celestino Vietti.

BRAVO LORENZO Sono poi andate in scena le qualifiche per la gara a coppie di oggi, con Luca Marini di nuovo più veloce di tutti, davanti ancora una volta al più blasonato fratello. I due si sono dunque presi la pole position della gara di oggi davnti alle coppie composte da Bartolini e Manzi e da Bezzecchi e Migno. Alle 14 domenicali, dopo il warm up mattutino e con una partenza in stile Endurance con tanto di corsa a piedi verso le moto, c'è stato il via della gara sui 50 giri con cambio pilota ogni 5. Non è stata una passeggiata per il team Rossi-Marini, ma alla fine, dopo anche una scivolata del fratello minore, i due hanno avuto la meglio in rimonta ancora una volta su Manzi-Bartolini e su Pasini-Baldassarri, con Bezzecchi scivolato a pochi chilometri dalla fine. Bez ha chiuso quarto con Migno, poi Antonelli-Vietti in quinta posizione, davanti a Fernandez-Moreira. La top ten è stata chiusa da Surra-Fuligni, Rins-Arenas, Rabat-Artigas e da Lorenzo-Foggia, con il maiorchino decimo alla sua prima esperienza al ranch. Alla fine della giornata, dopo la festa del podio, c'è stata la consueta festa con consegna di salumi e cibarie ai vincitori, a conclusione dell'ennesima bella esperienza a tutto gas.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/12/2021