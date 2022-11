100 km dei campioni, ecco tutti gli invitati al ranch di Valentino Rossi

OTTO MOTOGP Non ci sarà Jorge Lorenzo quest'anno alla 100 km dei campioni, organizzata da Valentino Rossi al Motor Ranch di Tavullia, ma tra ex rivali e futuri talenti, il parterre sarà di primissimo piano anche per quella che sarà l'ottava edizione di questa festa delle due ruote che andrà in scena nel weekend del 25-26 novembre. Scorrendo il nutritissimo elenco partenti, spiccano dei nomi decisamente interessanti, a cominciare da quelli degli ex piloti MotoGP Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, entrambi esperti crossisti e con ottime possibilità di fare bene. Oltre a Valentino Rossi, la stella sarà ovviamente Francesco Bagnaia, neo campione del mondo della MotoGP, così come altri sei piloti della classe regina: Alex Rins, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. E con il rookie Augusto Fernandez, sarà praticamente presente più di un terzo della griglia della serie regina 2023.

Il podio della 7° edizione della 100km del Ranch con Rossi-Marini sul gradino più alto

QUANTI TALENTI! Ma non finiscono qui i nomi importanti della 100 km. Ci sarà anche Pedro Acosta, campione della classe Moto3 2021, rookie of the year della Moto2 2022 e tra i più talentuosi piloti dell'intero motomondiale. Dalla Moto2, oltre allo stesso Fernandez, arrivano anche Celestino Vietti, Albert Arenas, Xavier Artigas, Manuel Gonzalez, Niccolò Antonelli, Alessandro Zaccone e anche Mattia Pasini, wild card di lusso e commentatore Sky. Saranno sullo sterrato di Tavullia anche i piloti Moto3 Elia Bartolini, Andrea Migno e Alberto Surra, l'ex campione MotoE Matteo Ferrari, i piloti della Superbike Michael Rubens Rinaldi e Axel Bassani, quelli della Supersport Lorenzo Baldassarri, Stefano Manzi, Raffaele De Rosa, Lorenzo Gabellini e i fratelli Federico e Filippo Fuligni, ma anche specialisti del flat track come lo spagnolo Ferran Cardus, l'italiano Marco Belli e l'americano Sammy Halbert, e del Motocross come Gautier Paulin e Alex Salvini. Infine spazio a due ex piloti del Motomondiale, come Tito Rabat e Alessandro Gramigni, ma anche a due giovanissimi futuri prospetti, Filippo Farioli (il prossimo anno in Moto3) e Matteo Patacca.

