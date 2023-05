Da nuvola rossa a nuvola azzurra! Bagnaia nel prossimo film Disney: Elemental

Il 21 giugno nella sale italiane tutti in piedi... sulle poltroncine dei cinema per ''Pecco''! Francesco Bagnaia, infatti, preseterà la sua voce a un personaggio del prossimo film Disney-Pixar, Elemental, che nella versione italiana prenderà anche il suo iconico soprannome. Questo cameo è stato pensato ad hoc perché riguarda un elemento di ''aria'' che richiama il suo soprannome ''Nuvola Rossa'', affibiatogli dal telecronista della MotoGP, Guido Meda, che si è ispirato ai suoi capelli scompigliati e al colore della sua Ducati. Un omaggio che Francesco ha apprezzato.

Questo nuovo lungometraggio originale girato in CGI sarà ambientato a Element City, dove gli elementi Fuoco, Acqua, Terra e Aria vivono insieme. La storia riguarda principalmente le vicende di Ember, una giovane donna di Fuoco, e la sua amicizia con Wade, un ragazzo di Acqua. Nel cast vocale italiano, Valentina Romani presta la voce a Ember, mentre Stefano De Martino interpreta Wade. Serra Yilmaz e Hal Yamanouchi interpretano i genitori di Ember. Il film è diretto da Peter Sohn, prodotto da Denise Ream e prodotto esecutivo da Pete Docter. La sceneggiatura è di John Hoberg, Kat Likkel e Brenda Hsueh, con una colonna sonora originale composta da Thomas Newman.

Non sarà certamente la prima volta che un campione del Motorsport dà la voce a un personaggio del mondo dell'animazione. Michael Schumacher ha doppiato il personaggio a lui dedicato nella versione originale del film Cars - Motori Ruggenti, sempre prodotto da Disney-Pixar, mentre il suo collega Lewis Hamilton ha seguito le sue orme nel seguito Cars 2. Le cronache ci riportano anche un cameo della leggenda dei rally Sebastien Loeb nel film d'animazione francese Sahara. Insomma, non c'è che dire, ''Pecco'' sarà proprio in ottima compagnia.

