Misano, Gare Sprint: Rossi agguanta il primo successo in Italia

MARCIELLO E ROSSI STAR Nell'infuocata riviera romagnola è tornato in pista il GT World Challenge Europe con la sprint cup che segue la 24 ore di Spa. E proprio nel segno della classica belga vi è la continuità che ha visto il successo della BMW in gara 2 con la prima affermazione di Valentino Rossi nel campionato GT3 internazionale. L'ex pilota di MotoGp, alla seconda stagione nel campionato di Stefan Ratel, ha colto il primo successo proprio davanti al pubblico italiano nella pista intitolata all'amico scomparso Marco Simoncelli. In gara 1 abbiamo assistito all'ennesima prestazione del solido Raffaele Marciello su Mercedes.

MERCEDES IMPRENDIBILE Ha fatto tutto lui: dopo aver siglato la pole position, Raffaele Marciello ha consegnato la Mercedes del team AKKA con un buon margine di vantaggio sugli inseguitori al fido Timur Boguslavskiy. Il russo sta dimostrando di non sfigurare accanto allo svizzero e ha condotto la gara fino alla bandiera a scacchi senza sbavature. Secondo posto dunque per la Ferrari del team Frey di Konsta Lappalainen e Giacomo Altoé mentre il WRT non si è fatto sfuggire un podio con l'M4 degli ex campioncini Charles Weerts e Dries Vanthoor.

ROSSI SPUNTA AL COMANDO La seconda corsa del week end romagnolo si è decisa in occasione del cambio pilota di metà gara. Maxime Martin ha ceduto la BMW a Valentino Rossi che anticipando la sosta è riuscito a spuntare dai box davanti all'Audi di Sainteloc (Niederhauser) e alla BMW di Vanthoor. Primo successo dunque nel campionato GT3 per l'italiano che sul traguardo ha preceduto l'R8 di Legeret/Haase e la M4 di Simmenauer/Neubauer. Quarto posto - da undicesimo - per Marciello che ha risollevato la corsa del team Akkodis. Tanti punti per il duo Mercedes che ora comanda la classifica sprint complice il Ko di Mattia Drudi e Ricardo Feller. Lorenzo Patrese vince la classe Silver con Alex Aka sull'Audi del Tresor Racing.

Misano, Gara 1 (top ten)

1. Marciello/Boguslavskiy - Mercedes AMG Team Akkodis - 38 giri

2. Lappalainen/Altoé - Ferrari 296 Team Frey - 7.461

3. Weerts/Vanthoor - BMW M4 Team WRT - 15.909

4. Vervisch/Baert - Audi R8 Team Comtoyou - 18.057

5. Costa/Vermeulen - Ferrari 296 Team Frey - 18.438

6. Panis/Di Folco - Audi R8 Team Boutsen - 23.124

7. Pepper/Perera - Lamborghini Huracan Team Sospiri - 27.453

8. Rossi/Martin - BMW M4 Team WRT - 28.043

9. Legeret/Haase - Audi R8 Team Comtoyou - 28.351

10. Drudi/Feller - Audi R8 Team Tresor - 34.220

Misano, Gara 2 (top ten)

1. Rossi/Martin - BMW M4 Team WRT - 36 giri

2. Legeret/Haase - Audi R8 Team Comtoyou - 4.243

3. Simmenauer/Neubauer - BMW M4 Team WRT - 6.105

4. Marciello/Boguslavskiy - Mercedes-AMG Team Akkodis - 10.644

5. Costa/Vermeulen - Ferrari 296 Team Frey - 11.618

6. Lappalainen/Altoé - Ferrari 296 Team Frey - 12.470

7. Bastard/Niederhauser - Audi R8 Team Sainteloc - 15.708

8. Pepper/Perera - Lamborghini Huracan Team Sospiri - 16.092

9. Weerts/Vanthoor - BMW M4 Team WRT - 16.789

10. Goethe/Kjaergaard - McLaren 720S Team Garage 59 - 23.732

Pubblicato da Marco Borgo, 16/07/2023