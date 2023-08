Bezzecchi rinnova con VR46 Racing Team: "Uno stimolo e un orgoglio"

Anche nella prossima stagione di MotoGP vedremo Marco Bezzecchi in sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team. Quest'oggi è stato ufficilizzato il prolungamento di un altro anno del rapporto tra il pilota di Rimini e la scuderia fondata da Valentino Rossi, iniziato nel 2020 ai tempi della Moto2.

Bez:

"I'm really happy to confirm that in 2024 I will be on track with this Team, that has been crucial to my career until now. I arrived here in 2020, in Moto2, we then landed together in 2022 in MotoGP and this year we had an incredible season so far."