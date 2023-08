Tony Arbolino rinnova con Marc VdS e resta in Moto2. Sorridono Morbidelli e Dixon

Arbolino, in lizza per il titolo quest'anno, resterà in Moto2 anche nel 2024. Per lui si parlava di un posto in Ducati che potrebbe andare a Dixon

Nelle voci del mercato estivo il nome di Tony Arbolino è stato accostato per settimane a una sella in Ducati in MotoGP. La trattativa con il team Gresini Racing però - dove avrebbe potuto approdare al posto di Fabio Di Giannantonio - non è evidentemente andata a buon fine, complicandosi probabilmente non soltanto per via degli ultimi risultati altalenanti dello squalo di Garbagnate, ora costretto a inseguire Pedro Acosta in classifica dopo aver fatto da lepre per tutta la prima parte di stagione. E così l'Elf Marc VDS Racing Team è riuscito a convincere Arbolino a restare un altro anno in sella alla moto amaranto, in compagnia il prossimo anno del neo-arrivo Filip Salac. A dare l'annuncio è stato lo stesso team tramite i suoi canali social.

IL PILOTA ''È una sensazione fantastica sapere che rimarrò con l'Elf Marc VDS Racing Team nel 2024''. Ha spiegato Arbolino: ''Mi sono trovato benissimo in questa grande squadra sin dal primo giorno e sono orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto insieme ed entusiasta per le sfide future. Non è stata una decisione difficile per me perché questo progetto e le persone coinvolte mi hanno aiutato a crescere come pilota e come persona, e penso che il meglio debba ancora arrivare. Vorrei ringraziare Marc Van der Straten, che ha sempre creduto in me e mi ha dato tutto il suo sostegno, a lui sono molto grato''. La scelta di Tony toglie un concorrente pesante nella corsa a un sedile Ducati per la prossima stagione. Della notizia possono gioire sia Franco Morbidelli - sebbene Arbolino nono fosse mai stato in lizza per il sedile ufficiale liberato da Johann Zarco nel team Prima Pramac Racing messo nel mirino dal ''Morbido'' - sia Jake Dixon, suo grande amico, il cui nome è stato accostato con insistenza a quello del team Gresini Racing per il 2024.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/08/2023