Johann Zarco lascia la Ducati: nel 2024 correrà in Honda

Johann Zarco era davanti a un bivio, come ha spiegato benissimo ieri ai microfoni di Sky al termine della gara Sprint. La prima chance era di scegliere di accettare l'offerta Ducati di proseguire per un altro anno nel team Prima Pramac Racing per poi approdare con un biennale nel team Aruba.it da ufficiale in Superbike per raccogliere l'eredità di Alvaro Bautista che appenderà verosimilmente il caso al chiodo. La seconda era quella di accettare l'offerta del team satellite Honda di Lucio Cecchinello, che il francese ha già sfiorato in passato e che gli ha offerto - per rimpiazzare il partente Rins: un biennale con una possibile opzione per il terzo. La scelta del pilota transalpino è evidentemente caduta su quest'ultima possibilità, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità dell'approdo alla corte di Tokyo, è quanto si evince dal comunicato che sancisce, invece, a fine stagione, la separazione delle strade tra Zarco e Ducati-Pramac.

MotoGP 2023, Johann Zarco (Ducati)

SIRENE MOTOGP Il francese ha spiegato le sue motivazioni ai microfoni di Sky, riassumibili nel desiderio di continuare a correre nel mondiale MotoGP, non accontentandosi di una soluzione che a suo giudizio sarebbe di ripiego, ovverosia la più prestigiosa delle selle tra le derivate di serie, nonostante l'evidente crisi tecnica della casa giapponese. D'altra parte questa è anche la scelta compiuta da Franco Morbidelli che, defenestrato dalla Yamaha a causa dell'arrivo di Rins, ha rifiutato la sella di Razgatlioglu nel team ufficiale in Superbike con il sogno di restare nella top class. E questo sogno potrebbe avverarsi, visto che le due storie sono concatenate e che, come ammesso anche da Paolo Ciabatti sempre in diretta televisiva, l'italobrasiliano è il favorito per sostituire Zarco alla corte del team di Paolo Campinoti. Quest'ultimo è invece rimasto più cauto, parlando di opzioni da valutare e scelte da fare, ma intanto la più probabile delle opzioni resta questo avvicendamento.

VEDI ANCHE

MotoGP 2023, Franco Morbidelli sulla griglia di partenza in Argentina con la Yamaha

SITUAZIONE DUCATI E così vano via via definendosi gli otto piloti dell'armata Ducati per il 2024: Bagnaia e Bastianini restano nel team ufficiale, con il possibile arrivo di Franco Morbidelli, Martin avrà una nuova sfida nel box Prima Pramac Racing. con ogni probabilitù Bezzecchi resterà - come anche sottolineato da Valentino Rossi - nel box VR46, senza una moto ufficiale ma nel suo ambiente di casa assieme al confermato Marini, mentre in Gresini Racing resta il punto interrogativo sul futuro compagno di Alex Marquez, con Di Giannantonio alla porta (Chissà se almeno lui in Superbike ci arriverà...) e Jake Dixon pronto a predere il suo posto. E Tony Arbolino? Ha ancora qualche chance di promozione, ma è più probabile una sua riconferma in Moto2 con il team Marc VdS.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/08/2023