Cecchinello, i contatti con KTM e l'addio di Rins: "Novità dopo l'Austria"

Il team LCR di Lucio Cecchinello si trova a dover sondare il mercato piloti per trovare il sostituto di Alex Rins, il quale il prossimo anno passerà nel team ufficiale Yamaha ereditando la moto di Franco Morbidelli. La separazione dallo spagnolo avviene dopo appena una stagione, arricchita dalla vittoria ottenuta ad Austin che si è però rivelata l'unica vera soddisfazione di un campionato condizionato dai problemi della Honda e dal grave infortunio che ha messo KO Rins a partire dal weekend del Mugello.

DECISIONE NON SORPRENDENTE Parlando della scelta di Rins, Cecchinello ha spiegato: ''La verità è che Alex per quest'anno ha un contratto da ufficiale con HRC, ma quando guidi una moto ufficiale in un team satellite tutto richiede più tempo. L'evoluzione non è la stessa, è sempre un po' più lenta. Lui ha dimostrato di avere il talento e la capacità di vincere le gare, sapevamo che se avesse ricevuto un'offerta da un team ufficiale sarebbe potuto succedere''.

OCCHIO AI GIOVANI Parlando del possibile sostituto di Rins, Cecchinello ha spiegayo di star tenendo d'occhio i giovani più interessanti: ''Ora ci stiamo dedicando a valutare le diverse opzioni. Il mercato è ampio e ci sono anche alcuni giovani talenti in Moto2 da tenere in considerazione. Dopo l'Austria, chiuderemo sicuramente l'affare''.

I CONTATTI CON KTM A proposito di giovani, una soluzione potrebbe essere quella di ingaggiare un talento del vivaio KTM. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento da parte della casa austriaca verso il team LCR, con la possibilità di prendere il posto di Honda. Cecchinello ha ammesso i contatti con Francesco Guidotti, boss della KTM, ma anche ribadito la propria fedeltà verso Honda: ''È stata una telefonata molto normale e amichevole. Una telefonata privata tra di noi. Mi ha chiamato e mi ha detto che KTM stava valutando la loro situazione. Hanno tanti giovani talenti nel mirino e non hanno abbastanza posti. Mi ha detto che erano interessati ad aumentare il numero di piloti KTM in griglia e che sapevano che eravamo in una situazione più complicata. Gli ho detto che apprezzo l'offerta, ma abbiamo un contratto con la Honda per il 2024, in futuro vedremo. L'ho preso in considerazione. Ma la conversazione si è fermata lì. Non saremo con KTM nel 2024''.

