MotoGP, ufficiale: Morbidelli lascia la Yamaha, nel 2024 arriva Alex Rins dalla Honda

La MotoGP si appresta a tornare in pista dopo il mese abbondante di ferie estive, ma intanto è il mercato piloti a ufficializzare i primi colpi. La Yamaha ha infatti comunicato la scelta di chiudere a fine stagione il rapporto con Franco Morbidelli, che con la casa giapponese ha disputato 74 gare (fino a questo momento) arrivando a laurearsi vice campione del mondo nella stagione 2020. Al suo posto, come già si vociferava da giorni, ci sarà lo spagnolo Alex Rins a fare coppia con Fabio Quartararo a partire dal campionato 2024.

MotoGP 2023, Franco Morbidelli sulla griglia di partenza in Argentina con la Yamaha

MORBIDO AI SALUTI “Yamaha – si legge nel comunicato del costruttore – annuncia che la sua partnership con Franco Morbidelli si concluderà alla fine del 2023. Da quando Morbidelli è in Yamaha ha guadagnato sei podi: tre vittorie, un secondo e due terze posizioni. Può anche vantare due pole position ed è stato vice campione del mondo nel 2020. Yamaha è estremamente grata dell'apporto di Franco, della sua continua motivazione e del suo modo di pensare sempre positivo e non vede l'ora di condividere altri momenti memorabili durante i restanti 12 GP del 2023”.

MotoGP Italia 2023, Mugello: Alex Rins (Honda)

ARRIVA RINS Come detto, a salire sulla M1 che tanto sta facendo tribolare i piloti in questa stagione ci sarà Alex Rins, fin qui impegnato con il team Honda di Lucio Cecchinello: “Siamo felici di annunciare l’ingaggio di Rins, che si aggregherà al team per la stagione 2024 di MotoGP insieme a Fabio Quartararo. L’enorme esperienza dello spagnolo tra vittorie (6 in MotoGP, 4 in Moto2, 8 in Moto3) e podi (58 in totale) e l’evidente talento sono un’aggiunta importante per la nostra squadra. Dopo l’infortunio alla gamba subito nella gara sprint del GP Italia, gli appassionati non vedono l’ora di rivederlo in azione. Ha subito due interventi e sta lavorando sodo per recuperare al 100%”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/08/2023