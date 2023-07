MotoGP Silverstone: Rins ancora infortunato, al suo posto Lecuona

Dopo aver sostituito Marc Marquez a Jerez de la Frontera e poi Joan Mir ad Assen, prosegue il giro di Iker Lecuona per le selle dei team Honda di MotoGP. Stavolta occuperà quella vacante dell'infortunato Alex Rins in seno al team LCR Castrol di Lucio Cecchinello. Il pilota spagnolo si era infortunato pesantemente nel corso della gara sprint del Mugello, riportando la frattura di tibia e perone, e non riuscirà a recupare in tempo per l'appuntamento con il GP di Gran Bretagna, previsto per il weekend del 4-6 agosto a Silverstone. Al rientro dalla pausa, invece, sulla griglia tornerà dunque Iker Lecuona, che sarà costretto però a rinunciare a disputare la 8 ore di Suzuka con il team HRC.

DOPPIO IKER Il connazionale di Rins, che sta disputando la sua seconda stagione nel mondiale Superbike, sarà impegnato anche questo fine settimana a Most, in Repubblica Ceca, per l'ottavo round stagionale, e dovrà dunque rimandare le sue vacanze fino a metà agosto. Lecuona ha così commentato sui social network la notizia: ''Auguro ad Alex un pronto recupero. Nel frattempo, sono felice di salire nuovamente in sella e farò del mio meglio per essere d'aiuto al team. Mi piace il circuito di Silverstone e sono sicuro che possiamo divertirci. Voglio ringraziare la famiglia Honda e il Team LCR per l'opportunità''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2023