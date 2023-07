La Superbike fa tappa a Most, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 30 luglio il mondiale Superbike approda in Rep. Ceca: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla dell'ottavo round WorldSBK 2023

ROUND MOST IN TV Il mondiale Superbike è riaperto? Non lo sappiamo, ma dopo i fatti di Imola di sicuro Alvaro Bautista e la Ducati avranno qualche pensiero in più nella testa. Lo spagnolo, forte comunque dei 70 punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, spera di riprendere a Most il cammino trionfale che lo ha portato a vincere ben 17 delle 21 gare sin qui disputate. Il trend delle ultime uscite, però, ci parla di un turco in crescita e di uno spagnolo comunque granitico, prima della caduta in gara-2 a Imola. Lo scorso anno, sulla pista ceca, Bautista vinse gara-1 mentre Razgatlioglu si aggiudicò superpole race e gara-2, uno scenario per il quale il pilota della Yamaha metterebbe una firma. Della lotta per il terzo posto iridato, infine, fa parte un quartetto di piloti italiani: Andrea Locatelli (Yamaha), Axel Bassani, Michael Ruben Rinaldi e Danilo Petrucci (tutti e tre su Ducati), che se la dovranno vedere con la leggenda Jonathan Rea su Kawasaki.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà in pista nell'ottavo weekend del'anno della Superbike sulla pista di Most, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento ceco andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP HD e sul servizio streaming NOW, e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sia in diretta, sia in replica sul digitale terrestre su TV8.

WorldSBK Misano 2023, Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 28 luglio

09.45 - WorldSSP300 FP1

10:30 - WORLDSBK FP1 (SKY, NOW)

11:25 - WorldSSP FP1

14:15 - WorldSSP300 FP2

15:00 - WORLDSBK FP2 (SKY, NOW)

16:00 - World SSP FP2 Sabato 29 luglio

09:00 - WORLDSBK FP3

09.45 - WorldSSP300 Superpole (SKY, NOW)

10:25 - WorldSSP Superpole (SKY, NOW)

11:10 - WORLDSBK SUPERPOLE (SKY, NOW)

12.40 - WorldSSP 300 Gara 1 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 1 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP Gara 1 (SKY, NOW) Domenica 30 luglio

09:00 - WORLDSBK WARM UP

09:25 - WorldSSP Warm Up

09:50 - WorldSSP300 Warm Up

11:00 - WORLDSBK SUPERPOLE RACE (SKY, NOW, differita TV8 alle 13.00)

12.30 - WorldSSP Gara 2 (SKY, NOW)

14:00 - WORLDSBK GARA 2 (SKY, NOW, TV8)

15:15 - WorldSSP300 Gara 2 (SKY, NOW)

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/07/2023