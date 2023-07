SBK Most 2023. Razgatlioglu si prende anche la Superpole! Solo 7° Bautista

CHE POLE! Dopo la giornata di ieri, condizionata dalla pioggia, oggi la Superbike a Most, in Repubblica Ceca, ha visto svolgersi regolarmente la superpole. Il più veloce di tutti è stato Toprak Razgatlioglu, che ha regolato la concorrenza con un super giro chiuso in 1:30.801, rifilando circa 4 decimi a tutti. Il pilota della Yamaha sta provando a sfruttare un momento di difficoltà di Alvaro Bautista, che non è riuscito a fare meglio che settimo. Tanti i piloti con la stessa moto che hanno fatto meglio dello spagnolo, come i due italiani Danilo Petrucci e Michael Ruben Rinaldi, che si sono presi la prima fila accanto al turco. Secondo era stato Axel Bassani, che ha però visto cancellato il suo miglior tempo a causa delle bandiere gialle ed è scivolato in seconda fila e in quinta casella in griglia, dietro all'ottimo Remy Gardner (Yamaha) e davanti a Jonathan Rea (Kawasaki), caduto nella seconda parte della sessione. Terza fila per Bautista, settimo; lo spagnolo non ha trovato il giro buono ma è sembrato avere un ottimo passo in previsione delle gare. Con lui in terza fila ci sono Garrett Gerloff (BMW) e Andrea Locatelli (Yamaha). Quarta fila, infine, per Xavi Vierge (Honda), Dominque Aegerter (Yamaha, scivolato nel finale) e Iker Lecuona (Honda).

Pubblicato da Simone Valtieri, 29/07/2023