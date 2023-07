SBK Most 2023. Razgatlioglu batte Rea nella Superpole Race, Bautista terzo

FORMICHINA TOPRAK! Dopo la complicata gara-1 di ieri per la Superbike a Most, in Repubblica Ceca, Alvaro Bautista riesce a mettere una pezza rimontando dalla 7° alla 3° piazza con un sorpasso all'ultimo giro su Bassani e limitando a soli 5 i punticini persi da Toprak Razgatlioglu. Il turco, dal canto suo, ha regolato Jonathan Rea mettendo la sua Yamaha sul primo gradino del podio e portandosi a -49 dallo spagnolo in classifica. Anche oggi bella prova del britannico della Kawasaki, invece, vincitore di gara-1 ieri, mentre un po' deluso è Axel Bassani, che dopo una partenza favolosa in cui era balzato in testa, si è visto superare dai top 3, perdendo il podio all'ultima curva. Il ducatista è comunque il migliore degli indipendenti, complice anche l'errore al via di Danilo Petrucci, che va lungo e perde una marea di posizioni, chiudendo alla fine in rimonta in ottava posizione, preceduto anche da Michael Ruben Rinaldi (Ducati), Remy Gardner (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki). Nono e ultimo a punti Garrett Gerloff (BMW), mentre da registrare le cadute di Xavi Vierge (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) e - in un rocambolesco incidente al via - Oettl, Koenig e Baldassarri.

Risultati Gara-2 Superbike Round Most

In arrivo dopo le 15

Risultati Superpole Race Superbike Round Most

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/07/2023