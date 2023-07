SBK Most 2023. Piove nelle FP1, il migliore è Scott Redding

PIOGGIA PADRONA La pioggia è stata la protagonista indiscussa della prima sessione in pista per la Superbike a Most, in Repubblica Ceca. Con la pista in via di asciugamento negli ultimi delle FP1, il più bravo di tutti è stato Scott Redding su BMW con il tempo di 1:33.926, ma al terzo intermedio, poco prima di rientrare ai box, Toprak Razgatlioglu su Yamaha aveva più di un secondo di vantaggio sul tempo del britannico. Numeri che valgono poco viste le condizioni della pista, sebbene il turco abbiamo mostrato una certa solidità, forte anche dei 250 giri motore avuti in dono alla vigilia del weekend, un piccolo boost per il suo tentativo di rimonta su Alvaro Bautista, oggi a lungo fermo ai box e persino fuori dal 105% (come mezza griglia esatta). Sono solo in 12, infatti, i piloti sotto alla soglia di qualificazione, nell'ordine Redding, Razgatlioglu, Lowes, Aegerter, Gardner, Locatelli, Oettl, Vierge, Gerloff, Granado, Rinaldi e Baldassarri. Hanno preferito attendere le FP2 per tirare, invece, Rea (16°), Bautista (17°), Bassani (18°), Petrucci (20°) e Lecuona (22°), tra gli altri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/07/2023