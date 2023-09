Moto2 Catalunya 2023: Dixon beffa Canet, Acosta allunga su un Arbolino irriconoscibile

Un imprevedibile Gran Premio della Catalunya si conclude con l'affermazione di Jake Dixon, bravo a mantenere viva la gomma fino alla fine e a tenere dietro nel finale un arrembante Aron Canet, che sentiva nell'aria la gioia della prima vittoria. Gara pazza per Pedro Acosta, che come una furia rimonta dal nono al primo posto a suon di sorpassi, ma poi a 5 giri dalla bandiera a scacchi finisce la gomma posteriore e scivola fino alla sesta piazza, preceduto da Albert Arenas, sul podio, Sergio Garcia e Manu Gonzales: un britannico che batte cinque spagnoli. Nei dieci anche Ogura, Lopez, Lowes e un Celestino Vietti che era scivolato dopo il via in 22° posizione, da cui recupera fino alla 10° finale. Niente da fare per Tony Arbolino, che nonostante una splendida partenza (da 20° a 11°), poi cala drasticamente e scivola persino fuori dalla zona punti. Nella classifica del mondiale guida sempre Acosta, che allunga di 10 punti su Arbolino, perdendo però 15 punti da Dixon, terzo e sempre più vicino all'italiano.

A big moment for Canet at the very end after an unsuccessful overtaking attempt! 😱@jakedixonracing wins a #Moto2 thriller in Barcelona! 🏆#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/jwUdw2o92e — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

MOTO3 Nella classe d'esordio la vittoria è andata, al termine di una gara di gruppo delle più classiche, ma con un ultimo giro incredibile, a David Alonso. Il colombiano si è reso protagonista di un sorpasso incredibile all'ultima curva, infilandosi in mezzo a Masia e Munoz e mettendoseli dietro. Sul podio però, oltre a Masia, sale Rueda perché Munoz viene letteralmente buttato nella ghiaia da un'entrata selvaggia di Oncu, transitato per terzo sul traguardo, ma punito con un doppio long lap che lo spedisce in 12° posizione. Nel corso dell'ultimo giro era tra l'altro caduto (da solo) il leader della classifica Daniel Holgado, che riapre così il discorso iridato. Quarto giunge, infatti, Ayumu Sasaki, che ora in classifica paga solo 13 punti dall'iberico. Buone prove per gli italiani Nepa e Rossi, che hanno chiuso in 5° e 6° posizione, mentre Bertelle e Fenati sono in zona punti, rispettivamente 11° e 15°.

L'ordine d'arrivo del GP della Catalunya 2023 classe Moto2

Another last-lap thriller in Barcelona! ⚡️@jakedixonracing beats Aron Canet and launches himself right back into title contention 🚀#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/kFIy2baMTY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto2

L'ordine d'arrivo del GP della Catalunya 2023 classe Moto3

David Alonso prevails in a turbulent Battle of Barcelona! ⚔️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/rpslZ7277l — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto3

🔝 @daniholgado96 stays at the top



But his lead has been slashed to 13! ⚔️#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/EkMvQrnRVh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/09/2023