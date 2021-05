SMOLYAR PRIMO CENTRO Ad imporsi nella prima corsa stagionale della Formula 3 che ha aperto la stagione questa mattina sul circuito di Barcellona è Alexander Smolyar. Il russo del team ART ha beneficiato dell'inversione dei primi dodici delle qualifiche di ieri per partire in prima fila accanto a Jonny Edgar. Il protetto Red Bull che partiva dal palo ha resistito tre giri, prima che Smolyar lo infilasse per dettare il suo ritmo. Il degrado delle gomme ha messo subito KO il pilota Carlin che ha perso via via posizioni.

LA SAFETY CAR SALVA SMOLYAR Nonostante l'ottimo avvio, sul finale il russo stava perdendo terreno su Clement Novalak che si era gettato al suo inseguimento e ormai preparava il sorpasso per la vittoria. L'uscita di pista autonoma di Oliver Rasmussen a due giri dalla fine ha chiamato in pista la safety car che ha congelato le ostilità fino alla bandiera a scacchi. E pensare che proprio una neutralizzazione aveva già dato una mano a Smolyar. Durante il giro di formazione la vettura di Ido Cohen si è fermata all'ultima curva, portando alla ripetizione del giro di schieramento con conseguente decurtazione di un giro di gara.

SUL PODIO ANCHE COLLET Dietro a Smolyar e Novalak ha chiuso Caio Collet. L'esponente dell'Academy Alpine ha messo dietro di sé Logan Sargeant e Edgar, quest'ultimo transitato quinto alla fine. A seguire Olli Caldwell entrato in bagarre con Frederik Vesti che ha finito alle sue spalle. Ottavo il poleman Dennis Hauger che vedrà la prima piazzola solamente domenica mattina. Per lui un'ottima progressione da dodicesimo ad ottavo. Decimo Matteo Nannini dietro a Victor Martins. Dodicesimo Pietro Fittipaldi che scatterà dal palo nella gara di oggi pomeriggio. Coda del gruppo per Arthur Leclerc, costretto a fare visita ai box per una foratura.

Barcellona, Gara 1 (top ten)