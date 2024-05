MotoGP Catalunya 2024, le pagelle di Barcellona

Le pagelle del Gran Premio di Catalunya premiano i tre sul podio, i tre che sembrano avere tutte le carte in regola per giocarsi il mondiale fino alla fine: Pecco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Bocciati Morbidelli e Miller, ma anche Acosta, un rookie troppo forte per usargli gentilezze nelle pagelle. Discorso a parte per Bastianini, un moto di ribellione che evidenzia quanto avverta la pressione del mercato.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 10 - Se dovessimo fare la media con ieri prenderebbe 6, e fatevi i conti. I campioni, però, sanno riscattarsi, e lui - la pista canta - lo è a pieno titolo. Terza vittoria dell'anno e avanti.

JORGE MARTIN - VOTO 8,5 - Non era a posto come su altre piste, lo si è visto ieri, ma ha trovato qualcosa e rischiato anche di vincerla. Questo fanno i campioni, e lui merita la Ducati ufficiale, senza dubbio.

MARC MARQUEZ - VOTO 9 - Per il miracolo serviva una partenza migliore, invece ne passa ''solo'' tre. Gli altri, ultimo Espargaro, li passa in gara e si prende l'ennesimo podio in rimonta. Per il mondiale lui c'è.

ALEIX ESPARGARO - VOTO 8 - Non era l'Aleix di ieri, ma in mezzo alla valanga rossa, la sua Aprilia è un faro di speranza per gli altri. Nel finale lotta con Marquez, meritava il podio ma deve accontentarsi.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 7,5 - Zitto zitto, cuatto cuatto dimostra di meritarsi non solo il posto in MotoGP, ma la fiducia accordatagli dal team di Valentino. Ennesimo ottimo risultato, una top5 che... Vale!

RAUL FERNANDEZ - VOTO 7 - Riscatta la caduta di ieri con una buona gara, di testa. Il sesto posto deve soddisfarlo, perché è forse il primo weekend da quando è in MotoGP che corre all'altezza del suo blasone.

ENEA BASTIANINI - VOTO 3 - Va bene Enea, hai ragione che non meritavi il long lap penalty, ma ignorare i provvedimenti, anche se sbagliati, non è la strada giusta, soprattutto per tenersi il posto nel team.

PEDRO ACOSTA - VOTO 4,5 - Il rookie maravilla sente il profumo della prima vittoria in MotoGP, ma gli manca ancora un po' di esperienza. Si sdraia poco prima di metà gara, riparte e giunge 13°.

I voti degli altri

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - Sulla sua pista non prende rischi e si porta a casa un buon settimo posto.

BRAD BINDER - VOTO 6 - Parte garibaldino, ma poi cala subito. Tiene con i denti ma non è meglio di 8°

FABIO QUARTARARO - VOTO 7,5 - Rimonta con pazienza e continua a regalare dignità alla sua moto.

VEDI ANCHE

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - Una gara senza infamia e senza lode per il portoghese, finita in top 10.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 5 - AAA cercasi Marco, non è quello dell'anno scorso e ci manca.

MAVERICK VINALES - VOTO 5 - Weekend opaco, iniziato male e finito senza squilli

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 7 - Vince la coppa Honda, beffando il titolare Mir nel finale.

JOAN MIR - VOTO 6,5 - Secondo nel GP Honda, arriva in scia a Nakagami dopo una bella lotta.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - Terza Honda, mezzo voto in meno per lui rispetto a Mir.

LUCA MARINI - VOTO 5,5 - Quarto tra le moto più lente, ma con qualche segnale di risveglio.

STEFAN BRADL - VOTO 6 - Quinta Honda in fila, ma lui è il tester e non merita insufficienze.

ALEX RINS - VOTO 5 - Gara rovinata al via da un suo errore in staccata, poi non ha più saputo recuperare.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 4 - L'ennesima incompiuta, in lotta per la top 5, cade a 6 giri dalla fine.

JACK MILLER - VOTO 4 - Sembrava un weekend positivo, ma cade dopo 4 giri di gara.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - La peggiore delle KTM per distacco, cade dopo pochi giri.

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/05/2024