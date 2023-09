Come frena una MotoGP al Montmelò? I segreti del GP Catalunya 2023 con Brembo

È il momento di conoscere i segreti del Circuit de Catalunya-Barcelona di Spielberg! Scopriamo come si guida (e si frena!) in Catalogna grazie ai dati Brembo

CATALUNYA, UNDICESIMA TAPPA Una tappa cruciale per il cammino di Francesco Bagnaia verso il suo secondo titolo è rappresentato dalla pista di Barcellona-Catalunya. Sul tracciato iberico il pilota della Ducati non si è mai espresso al massimo, al contrario dei suoi rivali Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Chi la spunterà al termine del weekend? Di sicuro tutti e tre si guarderanno bene i dati della Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP, per capire come affrontare al meglio ogni curva della pista del Montmelò. Di seguito troverete la carta d'identità del Circuito di Barcellona-Catalunya, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa della pista catalana. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI BARCELLONA

Dopo 2 edizioni andate in scena a giugno, il GP Catalunya torna a settembre, anche se nel 2020 si disputò in autunno a causa del ritardo nella partenza del campionato per la pandemia di Covid-19. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti della MotoGP, il Circuit de Barcelona-Catalunya rientra nella categoria delle piste altamente impegnative per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 5, identico al Sepang International Circuit. L’impianto frenante è soggetto ad un enorme stress alla prima curva, complice il rettilineo di 1.047 metri che la precede e che potrebbe tradursi in una velocità di quasi 360 km/h. Quasi tutte le altre staccate sono invece decise e ravvicinate.

Categoria di frenata : Hard (5 su 6)

: Hard (5 su 6) Tempo speso in frenata : 32%

: 32% Lunghezza circuito 4.657 metri

4.657 metri Numero di giri : 24

: 24 Numero di frenate : 10

: 10 Le tre curve più impegnative: curva 1 curva 10 e curva 4

In ogni giro del Circuit de Barcelona-Catalunya i piloti usano i freni 10 volte per un totale di 32 secondi, equivalenti al 32 per cento della durata della gara. Su questa pista invece le monoposto di Formula 1 utilizzano i freni 7 volte per 9 secondi e mezzo al giro, pari al 12 per cento del tempo della loro gara e mai per più di 2,2 secondi a curva. Invece in 6 delle 10 frenate della MotoGP l’impianto frenante è operativo per oltre 2 secondi e mezzo con 3 curve superiori ai 4 secondi. Al contrario, le decelerazioni dei piloti in sella non superano mai i 2 g a fronte di punte superiori al doppio per quelli seduti nell’abitacolo. Dalla partenza alla bandiera a scacchi il carico complessivo sulla leva Brembo del freno per ciascun pilota è di oltre 9 quintali.

Francesco Bagnaia (Ducati) nei test MotoGP 2023

Delle 10 frenate del Circuit de Barcelona-Catalunya 2 sono classificate come impegnative per i freni, altrettante sono di media difficoltà e le restanti 6 sono scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla prima curva: le moto passano da oltre 340 km/h a 104 km/h in 5,8 secondi durante i quali percorrono 313 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 6,2 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 2 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 12 bar.

Poster lunghezza frenata Suzuki by Brembo

E nei videogiochi?

Per affrontare la prima curva del GP Catalunya nel videogioco MotoGP basta prestare attenzione al verde a bordo pista. Quando la striscia di prato sul lato sinistro lascia il posto al verde e al cordolo biancorosso è il segnale che bisogna attaccarsi ai freni. Si scala fino in seconda marcia, anche se alcuni rimangono erroneamente in terza, e poi ci si avvicina al cordolo sulla destra, salendoci anche con parte del busto ma senza indulgere troppo nell’autocompiacimento perché la curva 2 è sul lato opposto.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/09/2023