MARCIELLO A SEGNO Ad imporsi nell'ultima gara stagionale del GT World Challenge Europe, endurance cup, sono stati Raffaele Marciello, Jules Gounon e Felipe Fraga. I tre a bordo della Mercedes AMG del team francese AKKA hanno comandato l'ultima tappa stagionale ma questo non è stato sufficiente per mettere le mani sul titolo. Troppo grande il vantaggio dei capoclassifica ai quali è bastato un settimo posto per laurearsi campioni con quattro lunghezze di vantaggio. Sul podio con i vincitori sono saliti Klaus Bachler, Chris Engelhart e Matteo Cairoli con la Porsche 911 dell'italiana Dinamic Motorsport seguiti da Dries Vanthoor, Robin Frijns e Charlie Weerts. Per questi ultimi - ad eccezione di Frijns - il titolo GT Sprint colto nella tappa di Valencia.

PIERGUIDI, NIELSEN, LEDOGAR CAMPIONI A centrare il titolo della serie endurance è stato nuovamente Alessandro Pierguidi. L'italiano è reduce da un'annata perfetta avendo vinto la 24 ore di Spa, gara clou del calendario, e poi il titolo assieme a Come Ledogar e Niklas Nielsen, i due piloti che lo accompagnarono lo scorso anno nella gara finale verso il il successo. Quest'anno, però, anche Nielsen e Ledogar mettono le mani sul titolo avendo condiviso con l'italiano tutte le gare in calendario. I tre, inoltre, hanno vinto anche alla 24 ore di Le Mans nel FIA WEC: Ledogar in GTE-Pro in equipaggio con Pierguidi e James Calado, e Nielsen in classe GTE-Am.

BENE GLI ITALIANI Non mancano mai i piloti tricolori al vertice della nutrita serie endurance. Detto del successo in gara di Marciello seguito da Cairoli, e di campionato di Pierguidi, al quarto posto hanno concluso Mirko Bortolotti, Marco Mapelli e Andrea Caldarelli, frenati da una penalità dovuta ad un contatto con una vettura di classe Am. Ottavo posto per Giacomo Altoé sulla Lamborghini dell'Emil Frey. A Barcellona si è rivisto Jack Aitken, al rientro dopo l'incidente di Spa che gli aveva procurato diverse fratture. Campione di classe Silver di tutte e tre le categorie (GT Sprint, Overall e Endurance) lo svizzero Alex Fontana al via con la Huracan del team Frey assieme a Rolf Ineichen e Ricardo Feller.

3h Barcellona, Gara (top 20)

Pos. Classe Equipaggio Auto/Team Gap 1 Pro Marciello/Fraga/Gounon Mercedes AMG Team AKKA 95 giri 2 Pro Bachler/Engelhart/Cairoli Porsche 911 GT3-R Team Dinamic 2.174 3 Pro Vanthoor/Frijns/Weerts Audi R8 Team WRT 4.036 4 Pro Bortolotti/Mapelli/Caldarelli Lamborghini Huracan Team FFF 9.511 5 Pro Engel/Stolz/Bastian Mercedes AMG Team Haupt 9.984 6 Pro Lappalainen/Aitken/Rougier Lamborghini Huracan Team Frey 14.220 7 Pro Pierguidi/Ledogar/Nielsen Ferrari 488 Team Iron Lynx 15.221 8 Pro Siedler/Altoé/Costa Lamborghini Huracan Team Frey 15.646 9 Pro Winkelhock/Lind/Hutchinson Audi R8 Team Sainteloc 16.049 10 Pro Campbell/Bamber/Jaminet Porsche 911 GT3-R Team GPX 16.301 11 Silver Gachet/Drouet/Tereschenko Mercedes AMG Team AKKA 17.829 12 Silver Tomita/Eriksen/Bird Audi R8 Team WRT 19.952 13 Pro Barnicoat/Wilkinson/Bell McLaren 720S Team Jota Sport 21.371 14 Silver Dienst/Besler/Tunjo Mercedes AMG Team WRT 23.709 15 Silver Marschall/Hofer/Aka Audi R8 Team Attempto 24.140 16 - Krohn/Farfus/Eng BMW M4 GT3 Team Msport 24.483 17 Silver Perel/Crestani/Hites Ferrari 488 Team Rinaldi 26.180 18 Silver Pull/Hall/Goethe Audi R8 Team WRT 26.545 19 Pro Dumas/Rizzoli/Pedersen Porsche 911 GT3-R Team Dinamic 30.026 20 Silver Fontana/Ineichen/Feller Lamborghini Huracan Team Frey 1 giro

Pubblicato da Marco Borgo, 11/10/2021