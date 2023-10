MotoGP Thailandia 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP approda torna nel sud-est asiatico per il Gran Premio della Thailandia: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Buriram

GP DELLA THAILANDIA IN TV Il mondiale della classe MotoGP si fa sempre più serrato e avvincente, quando mancano appena quattro gare alla fine. Questo weekend, l'ultimo appuntamento di un trittico iniziato in Indonesia e proseguito in Australia, è rappresentato dal Gran Premio della Thailandia. A Phillip Island Francesco Bagnaia, pur avendo mostrato una velocità inferiore rispetto a Jorge Martin, è tornato a casa guadagnando altri 9 punti sul rivale e collega di marca in Ducati, e ora può contare su un tesoretto di 26 punti, che non è però per nulla sufficiente a garantirgli alcunché. Nella sola Buriram, al Chang International Circuit, ne saranno in palio 37, tra i 12 della sprint del sabato (gara saltata per maltempo in Australia) e i 25 della gara domenicale. Lo scorso anno vinse Miguel Oliveira, davanti a Jack Miller e a Bagnaia, la pole fu di Marco Bezzecchi - terzo quest'anno nella classifica iridata - mentre Martin fu solo nono. C'è da scommettere, però, che quest'anno sarà tutta un'altra musica e la battaglia sarà incerta fino alla fine-

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sedicesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali. L'appuntamento australiano sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita (le gare) anche sul digitale terrestre su TV8.

MotoGP Australia 2023, Phillip Island: Francesco Bagnaia e Jorge Martin (Ducati)

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E TV8

Venerdì 27 ottobre

04.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

04.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

05.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

08.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

09.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

10.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 28 ottobre

03.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

04.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

05.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

05.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

07.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

08.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

10.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 29 ottobre

04.40 - WARM UP - MOTOGP (SKY, NOW)

06.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 9.15)

07.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle 10.30)

09.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle 12.00)

MotoGP Giappone 2023, Motegi: Jorge Martin e Francesco Bagnaia (Ducati)

TUTTO SUL GP DELLA THAILANDIA 2023

Il Chang International Circuit di Buriram è uno dei tracciati più giovani del panorama internazionale. Progettato dall'architetto tedesco Hermann Tilke e ultimato nel 2014, è parte del calendario Superbike dal 2015. In MotoGP è approdato col botto nel 2018, visto che è stato teatro dell'assegnazione dell'ottavo iride di Marc Marquez con la Honda, ma dopo la seconda edizione nel 2019, per due anni non si è corso nel sud est asiatico a causa della pandemia. La pista di Buriram è lunga 4,6 km ed è composta da 5 curve a sinistra e 7 a destra, per una carreggiata di 12 metri e un rettilineo più lungo di 1000 metri esatti. Il record della pista appartiene a Marc Marquez, che nel corso della gara del 2018 siglò con la sua Honda il fast lap in 1'31.471. Il record sul giro secco appartiene invece a Marco Bezzecchi, che nel 2022 scattò in pole grazie al tempo di 1'29.671. Il record di velocità sulla pista, infine, è condiviso da due piloti: Johann Zarco ed Enea Bastianini, che hanno toccato la punta di 337,5 km/h, il francese due volte (nel 2021 e nel 2022) e l'italiano una (nel 2022).

Buriram International Circuit

L'incognita pioggia potrebbe tornare a tormentare la MotoGP nel GP della Thailandia di quest'anno. Già lo scorso anno la gara fu bagnata, il fatto potrebbe ripetersi anche stavolta, a fronte di temperature comunque alte (tra i 23° e i 32°) Se venerdì e sabato il maltempo potrebbe concedere momenti di tregua, più difficile che avvenga alla domenica, quando sono previsti rovesci abbondanti. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 27 ottobre - Temperature: max 32°, min 24°; temporali sparsi, precipitazioni 60%, umidità 76%, vento 5km/h.

Sabato 28 ottobre - Temperature: max 32°, min 24°; temporali sparsi, precipitazioni 50%, umidità 75%, vento 5km/h.

Domenica 29 ottobre - Temperature: max 32°, min 23°; temporale, precipitazioni 70%, umidità 75%, vento 6km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/10/2023