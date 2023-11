MotoGP Qatar 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP vola in medio oriente per il Gran Premio del Qatar: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Lusail

GP DEL QATAR IN TV Il rush finale della MotoGP entra nel vivo. Il penultimo GP dell'anno è quello del Qatar al Lusail International Circuit, dove lo scorso anno si ritirarono sia Francesco Bagnaia sia Jorge Martin, mentre nel doppio appuntamento del 2021 (GP Qatar e GP Doha) entrambi colsero come miglior risultato un terzo posto. Si arriva a Doha con 14 punti di divario tra Bagnaia e Martin, e con tantissime variabili impazzite che peseranno sull'assegnazione del titolo, a cominciare dall'aiuto dei compagni Bastianini (lo scorso anno trionfante proprio a Lusail) e Zarco detentore del record di velocità della pista), entrambi reduci nelle ultime quattro gare di almeno una vittoria, l'italiano in Malesia lo scorso weekend, il francese in Australia. A puntare al successo sulla pista qatariotaci saranno una sfilza di altri piloti, ma i riflettori saranno tutti puntati sui due che si giocano il bottino grosso e 37 degli ultimi 74 punti rimasti a disposizione.

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel diciannovesimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3, trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali. L'appuntamento qatariota sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro anche sul digitale terrestre su TV8. In questo caso si potranno vedere in diretta qualifiche e sprint del sabato, e in differita - secondo gli orari riportati qua sotto - le gare della domenica.

Pecco Bagnaia (Ducati) guida la marea rossa nel GP Qatar 2021

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E TV8

Venerdì 17 novembre

12.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

12.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

13.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

16.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

17.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

18.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 18 novembre

11.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

12.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

13.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

13.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

15.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

16.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

18.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 19 novembre

13.40 - WARM UP - MOTOGP (SKY, NOW)

15.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

16.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

18.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

VEDI ANCHE

F1 2021, una vista aerea del circuito di Losail

TUTTO SUL GP DEL QATAR 2023

Il Losail International Circuit sorge a una manciata di km da Doha, la capitale del Qatar, e ospita la MotoGP dal 2004. Il tracciato è lungo 5.400 metri e circondato da alcune aree in erba sintetica che impediscono alla sabbia del deserto di invadere la pista. La retta principale è lunga oltre un chilometro (1.068 metri), sui 5,4 km di lunghezza totale della pista, caratterizzata da sei curve a sinistra e 10 a destra e da una carreggiata larga 12 metri. Il record della pista in gara appartiene ad Enea Bastianini, che lo stabilì lo scorso anno con la Ducati realizzando il tempo di 1:54.388. Francesco Bagnaia detiene invece il record in qualifica con la pole 2021 maturata in 1'52''772. L'impressionante velocità record - primato assoluto della MotoGP - appartiene invece a Johann Zarco, che sempre con la Ducati Desmosedici GP21 ha toccato una punta di 362,4 km/h!

L'incognita pioggia aleggerà sul Gran Premio per tutto il fine settimana, in cui sono previsti scroscioni monsonici alternati ad afose fasi di tregua, in pratica il classico clima malese di stagione. Di seguito il dettaglio da weather.com.

Venerdì 17 novembre - Temperature: max 29°, min 23°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 64%, vento 16km/h.

Sabato 18 novembre - Temperature: max 29°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 60%, vento 16km/h.

Domenica 19 novembre - Temperature: max 29°, min 24°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 57%, vento 18km/h.

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti l'evento.

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2023