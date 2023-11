MotoGP Qatar 2023, Martin il più veloce, ma Bagnaia è terzo con gomme usatissime

Il weekend del Gran Premio del Qatar inizia con tanta sabbia in pista e i piloti impegnati più a non cadere (giù sull'asflato nel corso del turno Aleix Espargaor, Alex Marquez e Augusto Fernandez) che a ricercare i giusti riferimenti sul giro. Non a caso, il miglior tempo assoluto arriva a fine sessione e a firmarlo è stato il solito Jorge Martin, che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:56.393, molto distante dai riferimenti record della pista, che è stata riasfaltata recentemente e ha bisogno di essere gommata. Lo spagnolo non è riuscito però a sfruttare appieno il suo secondo greno di gomme, Hard-Medium, facendo fatica a concludere un giro oltre a quello record. Tutto il contrario Francesco Bagnaia, che ha girato con la coppia di Hard scelta a inizio turno e ha fatto il suo migliore al 16° giro, prendendosi il terzo tempo assoluto di giornata a 2 decimi appena dal rivale per il titolo. A completare il tris Ducati c'è anche Johann Zarco, che ha un ottimo rapporto con la pista mediorientale e coglie il secondo posto di giornata, marcando il suo compagno di squadra.

CRISI HONDA Alle spalle delle tre moto di Borgo Panigale si sono piazzate l'Aprilia di Raul Fernandez e la Yamaha di un ottimo Franco Morbidelli, mentre in sesta piazza si ritrova l'uomo mercato del momento, Luca Marini, che potrebbe lasciare Ducati per Honda la prossima stagione. In top ten troviamo anche Aleix Espargaro (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati), Pol Espargaro (KTM), e Brad Binder (KTM). I tempi sono poco indicativi, ma una tendenza è da sottolineare: Honda ultima forza, con quattro piloti agli ultimi quattro posti. Nell'ordine: Joan Mir, Marc Marquez, Iker Lecuona e Takaaki Nakagami. Meglio di loro Yamaha che ha piazzato Fabio Quartararo 11° e Aprilia, con Vinales 12° e Oliveira 15°. Qualcosa da mettere a posto per Alex Marquez, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi (dal 16° al 18°) con quest'ultimo che ha avuto più di uno screzio in pitsa con Pol Espargaro. Si torna in pista alle 18 italiane, le 20 in Qatar, sotto le luci artificiali per un turno già decisivo in ottica weekend, quello delle ''practice'', o prequalifiche che dir si voglia.

VEDI ANCHE

A learning session complete! ✅@88jorgemartin tops it but we'll see much quicker times later as the track continues to clean 📈#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/cxZzvo4xit — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/11/2023