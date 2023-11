MotoGP Qatar 2023, Marini in pole! Bagnaia davanti a Martin in seconda fila

Nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar ci sono sei Ducati davanti a tutti, ma la più veloce non è né quella di Martin, né quella di Bagnaia, bensì quella di Luca Marini, l'uomo mercato in odore di Honda che bissa la pole di Mandalika e si prende la bella soddisfazione di partire davanti a tutti questo weekend, sia nella sprint, sia nella gara lunga di domani. Alle sue spalle c'è proprio il suo rivale per la sella della Honda, omagari chi lo sostituirà nel team VR46 Racing (glielo auguriamo), Fabio Di Giannantonio, bravissimo anch'esso e fermatosi ad appena 67 millesimi dall'1:51.762 del ''Maro'' che rappresenta anche - di un secondo - il nuovo record della pista di Lusail. La prima fila è completata dall'altro alfiere del team Gresini Racing, Alex Marquez, in uno stato di grazia, bravo a risalire dalla Q1 e prendersi la terza casella in griglia con pieno merito.

LOTTA IRIDATA La sfida iridata tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin si sposta in seconda fila, con i due protagonisti che scatteranno in 4° e 5° posizione, separati di appena 22 millesimi oggi. Entrambi hanno avuto le loro belle gatte da pelare, Pecco con Marc Marquez, che lo segue sistmaticamente a ogni giro, e che l'italiano ha trascinato in settima posizione, e Jorge con Aleix Espargaro, che invece ha offerto benevolmente la sua scia all'amico e collega, ma non ha saputo sfruttarla appieno, partendogli troppo vicino nel run 1. Il secondo run di Martin è invece stato solitario, ma Jorge non ha trovato la verve a cui ci aveva abituato nelle ultime uscite, riuscendo comunque a piazzarsi al fianco del suo concorrente. E in seconda fila con entrambi ci sarà anche Johann Zarco, alleato di Martin nella lotta all'iride. Terza fila con la Honda del già citato Marquez e con le Aprilia di Maverick Vinales e Raul Fernandez, mentre Aleix Espargaro è decimo ma una reazione scomposta nelle FP2 a un presunto impeding di Morbidelli (gli ha dato un cazzotto sul casco mentre erano entrambi in sella) rischia di portargli una penalità in griglia. I primi ad approfittarne, in caso, saranno Brad Binder e Augusto Fernandez, i due piloti KTM con lui in quarta fila.

RECORD GIÀ IN Q1 Al termine di una Q1 combattutissima erano avanzati i ducatisti Johann Zarco e Alex Marquez, entrambi abbondantemente sotto al vecchio record della pista, con Marco Bezzecchi sfortunato per aver incontrato una bandiera gialla nel primo tentativo, riuscendo poi ad avvicinare la qualificazione sfiorandola per 6 centesimi. Zarco ha timbrato il nuovo record del tracciato in 1:52.382, preannunciando i temponi della Q2. Il Bez, invece, aprirà la quinta fila, al suo fianco ci saranno Fabio Quartararo, anch'esso protagonista di una sessione non proprio lineare con la sua Yamaha, ed Enea Bastianini, che ha trovato Lecuona lento in traiettoria nel suo giro migliore, riservandogli anche un caloroso saluto con dito alzato una volta rientrato nella corsia dei box. In sesta fila scatteranno la KTM di Jack Miller, l'Aprilia di Miguel Oliveira e la Yamaha di Franco Morbidelli, mentre in settima ci saranno Pol Espargaro (KTM), e le due Honda di Joan Mir e Iker Lecuona. Ultimo, solitario in ottava fila, Takaaki Nakagami, scivolato a inizio sessione con la sua Honda.

The Beast is furious! 😮@Bestia23 was up on the lap record before he hit traffic! 🚨#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/3mtbW4cxsM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/11/2023