Moto3 Qatar 2023: Masia campione, Sasaki battuto tra le polemiche

Il Gran Premio del Qatar sancisce l'assegnazione del titolo iridato della Moto3 a Jaume Masia. Il pilota spagnolo trionfa davanti a David Alonso e a Deniz Oncu, sul podio nonostante una jump-starta e due long-lap penalty scontati nei primi giri. Lo spagnolo del team Leopard, lussemburghese (ma dal cuore italiano) è il secondo campione del mondo più ''anziano'' della classe d'esordio dopo Albert Arenas (iridato nel 2020 a quasi 24 anni di età) con i suoi 23 anni da poco compiuti. Il classe 2000 ha 28 punti su Ayumu Sasaki, sesto oggi dietro all'ottimo Riccardo Rossi, quarto, e a Vicente Perez, quinto, e davanti a Matteo Bertelle. Non tutto è filato liscio per il giapponese, che nella prima metà gara è stato mandato due volte largo da Masia, che ha preso anche un warning dalla direzione gara per la condotta antisportiva. A tre giri dalla fine, poi Sasaki è stato passato da tre piloti in una sola curva, diventando preda anche di Adrian Fernandez, compagno di squadra di Masia. L'altro giovane spagnolo ha così agito da perfetto uomo squadra, prima mandando anch'esso largo Sasaki e facendolo scivolare in 10° posizione, e poi rallentando il gruppo e facendo fuggire i primi cinque, rendendoli imprendibili per Sasaki. Il giapponese ci ha provato, risalendo fino alla soglia della quinta posizione, ma sarebbe servito essere più avanti per tenere aperto il mondiale, nonché mettersi dietro Masia per potersela giocare appieno a Valencia. Tutto si chiude qui, invece, a Lusail, dove Masia è campione così come il team Leopard di Christian Lundberg, per la quarta volta dopo i titoli di Danny Kent (2015), Joan Mir (2017) e Lorenzo Dalla Porta (2019).

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/11/2023