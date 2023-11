MotoGP Qatar 2023, le pagelle di Lusail

LE PAGELLE DI LUSAIL Di Giannantonio è perfetto a Lusail, vince e prende un 10 tondo tondo. Bravo Bagnaia, ma l'errore nel finale lo penalizza anche nelle pagelle. Ottima la gara di Marini e Vinales. Martin fa un miracolo a portare la moto al traguardo con la stessa gomma farlocca che era capitata ieri a Bagnaia. Di seguito tutte le pagelle del Gran Premio del Qatar.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 10 Per metà stagione abbiamo scritto che se voleva un posto in MotoGP il prossimo anno avrebbe avuto bisogno di svegliarsi. Siamo stati financo cattivi, e ci dispiace, perché Diggia stava lavorando come un pazzo e quando ha trovato la quadra, è riuscito a fare robe enormi, più grandi di lui. Oggi il coronamento di tutto, una vittoria netta e senza aiuti. Le speranze di vederle in sella il prossimo anno sono ridotte al lumicino, l'unica possibilità è convincere la VR46 Racing e Ducati a scommettere su di lui, magari opzionando Aldeguer per il prossimo anno. Diggia, ora sì, se lo merita più di ogni altro.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 8 Fino al 19° giro è stato perfetto: partenza strepitosa, passo gara senza stressare la gomma, poi quando Diggia l'ha attaccato non ha avuto pazienza, ha voluto rispondergli subito ed è stato risucchiato dalla scia della Ducati che aveva davanti rischiando di centrarla in pieno e combinare un vero disastro. San Brembo in qualche modo è intervenuto ed è riuscito a portare a casa un secondo posto che vale oro, platino e diamante. Ora ha 21 punti, di margine su Martin, incappato in una gomma farlocca tanto quanto quella che ieri lo ha limitato nella sprint. La fortuna toglie (7 punti), la fortuna dà (in questo caso, il doppio, 14 punti). E il bis mondiale ora è più vicino.

LUCA MARINI - VOTO 8 Ha scelto di mettere la Soft all'anteriore, mentre tutti, o quasi, montavano la Hard, e con quella è riuscito ad acchittare una gara perfetta o quasi. Alla fine poteva quasi riprendere Bagnaia - dopo il suo errore - se non fosse che un malfunzionamento della moto lo ha quasi reso preda di Vinales, che non l'ha passato per un nulla. Il terzo posto completa un podio tutto italiano che mancava da 8 anni.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 8 Gli è mancato proprio poco per salire sul podio, e sarebbe stato un risultato meritatissimo su una pista che ha confermato di essere un feudo Ducati. Il numero 12 dell'Aprilia, però, è stato incredibilmente bravo, rimontando dalla decima alla quarta piazza, raccogliendo per strada i vari Martin, Marc Marquez, Binder e Alex Marquez. Per Marini gli serviva solo qualche metro in più.

BRAD BINDER - VOTO 7 Nella prima parte di gara ha messo il pepe nel sedere, così come si suol dire, ai vari Marquez, Diggia e Marini, poi probabilmente un piccolo calo di gomme, unito a un errore lontano dalle telecamere, lo ha fatto precipitare dal 3° al 6° posto. Sembrava il preludio al peggio, invece si è ripreso la posizione su Alex Marquez e alla fine si è preso l'ennesima top 5 della carriera.

JORGE MARTIN - VOTO SV Si sta giocando il mondiale e arriva decimo, ma sarebbe ingeneroso dargli un brutto voto, così come sarebbe stato sbagliato darlo ieri a Bagnaia. Il vero problema sono le Michelin, e non è la prima volta che questo accade. La stessa caduta di Pecco a Barcellona è stata provocata da una gomma del genere, che spinnava sin dal giro di formazione. Un vero peccato che il mondiale sia falsato, in un senso e nell'altro, da un fattore esterno.

GLI ALTRI IN BREVE

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 Gara consistente, forse quando si è messo a battagliare un po' con Marini ha perso la possibilità per lottare per il podio, chiedendo un po' troppo alle sue gomme.

FABIO QUARTARARO - VOTO 7,5 Gran gara per il francese che ha rimontato dalla 14° alla 7° piazza con una Yamaha. Gli auguriamo presto una moto più competitiva, ha proprio tanto da dire.

ENEA BASTIANINI - VOTO 7 Oggi si è rivista la Bestia dello scorso anno, quella che rimontava furente nella seconda parte però, e noi preferiamo quella che vince come lo scorso GP. Tornerà a farlo.

JACK MILLER - VOTO 6,5 Dopo un weekend difficile, mette a posto qualcosa sulla moto e alla fine trova un nono posto, facendo anche un favore al suo amico Bagnaia togliendo un punto a Martin.

MARC MARQUEZ - VOTO 5 Vero che guida una Honda, ma la sua gara è stata farcita di un paio di errori che gli hanno fatto fare il gambero. E poi nel finale, volente o nolente, non ha passato Martin.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 La sua gara si arena su Martin. Ovviamente non può superarlo, per cui lo difende strenuamente, e per farlo nel finale pensa anche di passare Marquez, quasi sdraiandolo.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 4 Un voto che fa male dare, ma oggi è mancato lui più di tutti. Forse ha avuto anche lui una gomma che funzionava poco. Nel caso, gli chiederemo scusa.

JOAN MIR - VOTO 5 Se diamo 5 a Marquez non possiamo dare di più a Mir, che sul passo di Marquez questo weekend non c'è mai stato. Ed è anche lui un campione del mondo

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 6 Non una gran giornata, porta comunque a casa un punticino beffando di una manciata di millesimi il più quotato Morbidelli, che su questa pista è un po' mancato.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 5 La sua pagella comincia alla fine di quella di Fernandez. Oggi ci si aspettava ben di più da lui, e invece ha incassato 14'' dal compagno.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5 Aveva inziato il weekend con un piglio che pensavamo lo avrebbe portato ben più avanti. Ieri era stato bravo nella sprint, oggi invece è mancato totalmente in gara.

POL ESPARGARO - VOTO 5 Prende 6 secondi dal compagno e arriva da vanti al solo Nakagami, non una giornata memorabile per Pol, alla penultima apparizione in MotoGP.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 4 Non una gran giornata per Taka, che arriva ultimo e staccato. Vero che ha una Honda, vero tutto, ma sembra non avere proprio consistenza.

ALEIX ESPARGARO - VOTO SV Si ritira nei primissimi giri perché non ce la fa ad andare avanti con una frattura al perone. Salterà con ogni probabilità anche Valenia.

IKER LECUONA - VOTO SV Si ritira subito a causa di un problema tecnico sulla sua moto all'inizio della gara. Piove sul bagnato per lo spagnolo, che sarà comunque in pista anche a Valencia.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/11/2023